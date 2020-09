​VIDEO Turul Franței: Nans Peters (AG2R La Mondiale) a câștigat etapa a opta / Adam Yates păstrează tricoul galben

1. Nans Peters (AG2R La Mondiale) 04h02'12"

2. Toms Skujins (Trek-Segafredo) +47"

3. Carlos Verona (Movistar Team) +47"

4. Ilnur Zakarin (CCC Team) +01'09"

5. Neilson Powless (EF Pro Cycling) +01'41"

Clasamentul tricoului alb cu buline roșii (cățărători):

1. Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale) 35 pct

2. Nans Peters (AG2R La Mondiale) 31

3. Ilnur Zakarin (CCC Team) 25

4. Toms Skujins (Trek-Segafredo) 24

5. Quentin Pacher (B&B Hotels - Vitals Concept P / B KTM) 20

Clasamentul tricoului verde (sprinteri):

1. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) 138

2. Sam Bennett (Deceuninck - Quick-Step) 131

3. Wout van Aert (Team Jumbo-Visma) 106

4. Bryan Coquard (B&B Hotels - Vital Concept P / B KTM) 106

5. Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) 93

Clasamentul pe echipe:

1. EF Pro Cycling 104h12'30"

2. Trek-Segafredo +01'35"

3. Movistar Team +02'34"

4. AG2R La Mondiale +13'21"

5. Team Jumbo-Visma +21'35"

Clasamentul general:

1. Adam Yates (Mitchelton-Scott) 34h44'52"

2. Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) +03"

3. Guillaume Martin (Cofidis) +09"

4. Romain Bardet (AG2R La Mondiale) +11"

5. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) +13"

