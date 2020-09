​VIDEO Turul Franței: Wout van Aert (Team Jumbo-Visma) câștigă și etapa a șaptea / Adam Yates, lider la general

Clasamentul etapei:

1. Wout van Aert (Team Jumbo-Visma) 03h32'03"

2. Edvald Boasson Hagen (NTT Pro Cycling Team) +0"

3. Bryan Coquard (B&B Hotels - Vital Concept P / B KTM) +0"

4. Christophe Laporte (Cofidis) +0"

5. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) +0"

Clasamentul tricoului alb cu buline roșii (cățărători):

1. Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale) 25 pct

2. Michael Gogl (NTT Pro Cycling Team) 12

3. Nicolas Roche (Team Sunweb) 11

4. Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) 10

5. Alexey Lutsenko (Astana Pro Team) 10

Clasamentul tricoului verde (sprinteri):

1. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) 138

2. Sam Bennett (Deceuninck - Quick-Step) 129

3. Wout van Aert (Team Jumbo-Visma) 106

4. Bryan Coquard (B&B Hotels - Vital Concept P / B KTM) 105

5. Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) 93

Clasamentul pe echipe:

1. EF Pro Cycling 91h48'46"

2. Team Jumbo-Visma +01'29"

3. Astana Pro Team +02'16"

4. Movistar Team +02'50"

5. Trek-Segafredo +03'58"

Clasamentul general:

1. Adam Yates (Mitchelton-Scott) 30h36'00"

2. Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) +03"

3. Guillaume Martin (Cofidis) +09"

4. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) +13"

5. Tom Dumoulin (Team Jumbo-Visma) +13"

