VIDEO Turul Franței: Alexey Lutsenko (Astana) s-a impus în etapa a șasea / Adam Yates păstrează tricoul galben

Clasamentul etapei:

1. Alexey Lutsenko (Astana Pro Team) 04h32'34"

2. Jesus Herrada (Cofidis) +55"

3. Gren Van Avermaet (CCC Team) +02'15"

4. Neilson Powless (EF Pro Cycling) +02'17"

5. Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) +02'52"

Clasamentul tricoului alb cu buline roșii (cățărători):

1. Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale) 23 pct

2. Michael Gogl (NTT Pro Cycling Team) 12

3. Nicolas Roche (Team Sunweb) 11

4. Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) 10

5. Alexey Lutsenko (Astana Pro Team) 10

