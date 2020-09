VIDEO Turul Franței: Wout van Aert (Team Jumbo-Visma), victorie în etapa a cincea / Adam Yates, noul lider la general

Clasamentul etapei:

1. Wout van Aert (Team Jumbo-Visma) 04h21'22"

2. Cees Bol (Team Sunweb) +0"

3. Sam Bennett (Deceuninck - Quick-Step) +0"

4. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) +0"

5. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) +0"

...

16. Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) +0" (penalizare 20")

17. Adam Yates (Mitchelton-Scott) +0"

Clasamentul tricoului alb cu buline roșii (cățărători):

1. Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale) 23 pct

2. Michael Gogl (NTT Pro Cycling Team) 12

3. Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) 10

4. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 8

5. Quentin Pacher (B&B Hotels - Vital Concept P / B KTM) 6

