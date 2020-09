​VIDEO Turul Franței: Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) a câștigat etapa a patra / Julian Alaphilippe, lider la general

Clasamentul etapei:

1. Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) 04h07'47"

2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) +0"

3. Guillaume Martin (Cofidis) +0"

4. Nairo Quintana (Team Arkea-Samsic) +0"

5. Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) +0"

Clasamentul tricoului alb cu buline roșii (cățărători):

1. Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale) 21 pct

2. Michael Gogl (NTT Pro Cycling Team) 12

3. Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) 10

4. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 8

5. Quentin Pacher (B&B Hotels - Vital Concept P / B KTM) 6

Clasamentul tricoului verde (sprinteri):

1. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) 83

2. Sam Bennett (Deceuninck - Quick-Step) 83

2. Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) 80

4. Matteo Trentin (CCC Team) 61

5. Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling Team) 51

Clasamentul pe echipe:

1. EF Pro Cycling 54h22'46"

1. Trek-Segafredo +32"

3. Team Jumbo-Visma +40"

4. Bahrain-McLaren +01'51"

5. INEOS Grenadiers +02'13"

Clasamentul general:

1. Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) 18h07'04"

2. Adam Yates (Mitchelton-Scott) +04"

3. Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) +07"

4. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) +11"

5. Guillaume Martin (Cofidis) +13"

\uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7 @GuilmMartin went first but \uD83C\uDDF8\uD83C\uDDEE @rogla proved strongest in the final stretch!



\uD83C\uDFAC Relive the final kilometre!



\uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7 @GuilmMartin a lancé les hostilités mais \uD83C\uDDF8\uD83C\uDDEE @rogla a été le plus fort!



\uD83C\uDFAC Retrouvez le dernier kilomètre de cette étape!#TDF2020 pic.twitter.com/VlfRaAqmQ9