Care este sportul cu cele mai multe cazuri de dopaj în 2020

Atletismul este sportul cu cele mai multe cazuri de dopaj la nivel global, 66, în primele şase luni din 2020, potrivit unui raport dat publicităţii de Mişcarea pentru un Ciclism Credibil (MPCC), citat de EFE.

Comparativ cu primele luni din 2019, în condiţiile în care anul acesta s-au efectuat mai puţine controale antidoping din cauza pandemiei, MPCC a identificat 227 de cazuri de dopaj, faţă de 190 anul trecut.Atletismul, care are şi 68 de cazuri de dopaj combinat cu corupţie, este urmat în acest clasament de haltere, cu 31 de cazuri pozitive, de sporturile ecvestre - 17, baseball - 14, tenis - 7 cazuri de dopaj plus 12 de dopaj şi corupţie, fotbal - 4 cazuri de dopaj şi 11 de dopaj şi corupţie, înot - 11, fotbal american - 9, MMA - 9, culturism - 8, ciclism - 7, rugby în XIII - 6, box - 4, baschet, cricket, hochei pe gheaţă, judo, powerlifting - câte 3, fotbal australian, biatlon, gimnastică, rugby, snowboard, triatlon, volei - câte 2, schi alpin, bob şi skeleton, ju-jitsu, motociclism, schi nordic, lupte, sporturi cu tacul - câte un caz.În ierarhia pe ţări, Statele Unite se află pe primul loc, cu 34 de cazuri de dopaj, locul secund fiind ocupat de Rusia, cu 28 de cazuri de dopaj plus 29 de cazuri de dopaj şi corupţie, iar Kenya este a treia, cu 10+13. Africa de Sud are 11 cazuri de dopaj, Brazilia 9, plus 10 cazuri de dopaj şi corupţie, India şi Italia au câte 10 cazuri de dopaj, Australia 9, Marea Britanie are 7+8, Ucraina 6, Canada, Columbia şi Republica Dominicană au 5 cazuri fiecare, Egiptul are 3, dar şi 4 cazuri de dopaj şi corupţie, Franţa 2+4, Iordania şi Uzbekistanul au câte 4 cazuri de dopaj, Bahrain, China, Kazahstan, Mexic, Serbia, Suedia, Elveţia au câte 3, în timp ce România figurează la ţările cu două cazuri de dopaj înregistrate etc.Mişcarea pentru un Ciclism Credibil avertizează însă că nu e cazul să se tragă concluzii premature, deoarece unele cazuri făcute publice în 2020 sunt ale unor teste efectuate anul trecut. De asemenea, unele federaţii sportive au obiceiul de a nu comunica un test pozitiv până când cazul nu este încheiat complet şi sportivul suspendat efectiv, informează Agerpres