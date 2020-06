Box: Legendarul Roberto Duran a fost testat pozitiv pentru coronavirus

El a precizat că tatăl său nu este la terapie intensivă şi rămâne sub observaţie. Medicul care îl tratează pe fostul sportiv a spus că plămânii lui Duran sunt în stare bună şi că nu sunt indicii că ar fi ceva grav.





Roberto Duran are probleme la un plămân după un accident rutier suferit în urmă cu câţiva ani, în Argentina.





Duran, supranumit “Pumni de piatră”, are 69 de ani. El a boxat la pşrofesionişti de la vârsta de 16 ani până la 50 de ani şi a fost campion mondial la patru categorii de greutate. Confruntările sale cu Sugar Ray Leonard sunt memorabile. În 2016 a apărut un film despre cariera sa, numit “Hands of Stone”, care îi are în distribuţie pe Edgar Ramirez, Robert de Niro, Usher şi John Turturro.

“Tocmai ce i s-au făcut testele lui tata şi acestea confirmă că el este pozitiv cu Covid-19. Slavă Domnului, deocamdată nu are simptome mai puternice decât o răceală. Vă vom oferi informaţii mai multe zilele următoare”,