FOTO Sportiv de top, de nerecunoscut după izolare - Cum arată în prezent

Perioada de izolare din cauza pandemiei de coronavirus a adus pentru unii transformări importante din punct de vedere fizic. Este cazul lui Nikola Jokic, jucătorul celor de la Denver Nuggets din NBA. Sârbul a oferit imaginile zilei în sport după ce a apărut cu peste 15 kilograme mai slab.

În vârstă de 25 de ani, Nikola a făcut multe exerciții în perioada izolării și a ținut și o dietă strictă, după cum informează Herald Sun Sport.

Astfel, Jokic a slăbit undeva între 15 și 20 de kilograme, fiind greu de recunoscut. Sârbul de 2.13 metri avea înainte de startul pandemiei undeva la 129 de kilograme.



"Jokic, tu eşti?...", au scris pe Twitter cei de la Herald Sun Sport.



Sezonul din NBA ar putea fi reluat undeva la finalul lunii iulie.



Postarea de pe Twitter a celor de la Herald Sun Sport:

