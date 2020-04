Covid-19: Profitul Adidas, în scădere cu peste 90% în primul trimestru

”În primele două luni ale trimestrului... totul a fost absolut normal. Iar apoi a avut loc o scădere dramatică la jumătatea lunii martie”, a declarat directorul general al Adidas, Kasper Rorsted, într-un interviu acordat CNBC.Luni, compania a raportat o scădere de 19% a vânzărilor nete în primul trimestru, la 4,75 de miliarde de euro, ca urmare a închiderii a 70% dintre magazinele sale la nivel global, din cauza pandemiei de coronavirus.În primul trimestru, Adidas a obţinut un profit net de 26 de milioane de euro, în scădere cu 96% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Adidas a explicat că din cauza incertitudinilor legate de durata măsurilor de închidere a magazinelor, nu poate oferi o estimare pentru rezultatele financiare anuale.Comerţul electronic, descris de Adidas ca fiind ”singurul canal de vânzări care a rămas operaţional în majoritatea lumii”, a crescut cu 35%, dar nu a putut compensa pierderile provocate de închiderea magazinelor la nivel mondial.Rorsted a declarat însă că, în pofida situaţiei actuale, industria articolelor sportive va avea o evoluţie favorabilă pe termen mediu, datorită concentrării mai mari a oamenilor pe sănătate şi fitness.”Cred că de îndată ce oamenilor li se va permite să meargă afară, exerciţiile fizice vor creşte foarte rapid, pentru că aceştia au stat în case şase, opt, zece săptămâni. Cred că dorinţa de a merge afară şi de a face mişcare va fi destul de vizibilă”, a spus acesta.Rorsted a mai sugerat că performanţele recente din China oferă un indiciu despre cum va arăta ieşirea din criză şi pentru restul lumii.”Ceea ce am văzut în China în luna martie este o creştere în magazinele proprii, o creştere foarte puternică a comerţului electronic – am crescut cu 35% în trimestrul întâi, am crescut cu 55% la nivel global în luna martie în cazul comerţului electronic şi am crescut chiar mai rapid în China – şi observăm că tendinţa din China continuă şi în luna aprilie”, a spus Rorsted, conform News.ro.