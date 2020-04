VIDEO Gală de box în Nicaragua în plină pandemie - Cum a fost respectată distanțarea socială

O gala de box cu opt meciuri a avut loc, sâmbătă, în Nicaragua, în plină pandemie de coronavirus. Evenimentul s-a desfăşurat în condiţii speciale, conform presei internaţionale.





Astfel, sportivii au fost daţi cu dezinfectant din cap până-n picioare înainte de meci, iar antrenorii, arbitrul şi fetele de ring au purtat măşti.



S-au disputat opt meciuri: unul de patru reprize, şase de şase runde şi capul de afiş, Ramiro Blanco – Robin Zamora, de opt runde.

800 de spectatori care au stat la distanță unii de alții

La gală au fost prezenţi 800 de spectatori, care au fost nevoiţi să stea la distanţă unii faţă de ceilalţi şi cărora li s-a luat temperatura la intrarea în sală. De asemenea, fanii au fost daţi cu dezinfectant.

"Nu ne temem de coronavirus"

“Aici nu ne temem de coronavirus şi nu există carantină. Cele trei decese anunţate au fost ale unor oameni veniţi din afară şi nimeni din ţară nu a fost contaminat. Nicaragua este o ţară săracă şi boxerii trebuie să mănânce. Nu pot să stea închişi în casă”, a declarat promotorul Rosendo Alvarez, potrivit AP.



Gala s-a desfăşurat în sala Alexis Arguello din Managua, cu o capacitate de 8.097 de locuri, transmite News.ro.



Discussion of the precautions taken to mitigate the risk of COVID-19 transmission tonight in Managua, Nicaragua



