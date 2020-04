Înotătorul Pieter Timmers, vicecampion olimpic, nu va participa la JO de la Tokyo

​Înotătorul belgian Pieter Timmers, vicecampion olimpic în proba de 100 de metri liber, a anunţat că amânarea Jocurilor Olimpice pentru 2021 din cauza pandemiei de coronavirus îi dă planurile peste cap, astfel că nu va participa la competiţia de la Tokyo, informează AFP.





"Amânarea jocurilor a dat peste cap planul meu care era stabilit de mai mulţi ani: să dau totul pentru ultima oară la JO şi apoi să încep un nou capitol din viaţa mea. Nu vreau să schimb planul.





Cu alte cuvinte: nu voi participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo în 2021. Este păcat, dar este o decizie care mă linişteşte pentru că am făcut alegeri şi este o hotărâre la care am reflectat bine", a declarat el, într-un interviu acordat cotidianului La Dernier Heure.



Cu toate acestea, Timmers nu se retrage imediat din competiţii: "Am dat totul de-a lungul câtorva ani şi voi continua să fac acest lucru pentru o perioadă. Nu mă opresc imediat. Voi participa la campionatele europene, care sper să poată avea loc în august (la Budapesta)".



Timmers, 32 de ani, a pierdut în 2016, la Rio, medalia de aur în faţa australianului de 18 ani atunci, Kyle Chalmers, informează News.ro.