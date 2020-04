O amânare a Olimpiadei după vara lui 2021 nu este posibilă, susţine Thomas Bach, președintele CIO

În urma anunţul privind amânarea Jocurilor Olimpice cu un an, pe data de 24 martie, Thomas Bach nu a avut nicio intervenţie publică pe marginea acestui subiect. Oficialul german a decis în cele din urmă să se refere la această hotărâre istorică, într-un interviu acordat cotidianului Die Welt, citat de L'Equipe.Preşedintele instanţei olimpice s-a apărat pentru acuzaţiile privind întârzierea amânării Jocurilor Olimpice, aşa cum i-au reproşat o serie de sportivi la jumătatea lunii martie, neliniştiţi din cauza extinderii pandemiei de coronavirus. În apărarea sa, Bach a subliniat că a constituit un grup de lucru special asociat cu OMS (Organizaţia Mondială a Sănătăţii) încă de la jumătatea lunii februarie."Pe 21 martie, am fost informaţi de difuzarea masivă a virusului în America de Sud şi în Africa şi am organizat o reuniune de urgenţă a Comitetului Executiv a doua zi. Întrucât până în acel moment, preocuparea noastră principală a fost de a şti dacă Japonia poate fi o gazdă sigură, problema a devenit apoi de a şti şi dacă restul lumii poate fi un invitat sigur", a spus Bach."Noi am dorit să facem anunţul pe 22 martie, dar ţinând cont de dimensiunea Jocurilor Olimpice, prietenii noştri japonezi nu puteau spune da sau nu imediat şi de aceea anunţul a intervenit pe 24. Aici nu vorbim de un meci de fotbal sau de un maraton dintr-un oraş", a mai spus Thomas Bach.Preşedintele CIO a făcut referire şi la ameninţarea lansată de Comitetul olimpic canadian referitor la faptul că nu va merge la JO dacă acestea vor fi menţinute la datele originale. Bach a reamintit că "în conformitate cu Carta Olimpică, fiecare comitet naţional olimpic este obligat să-şi trimită o echipă la JO. Această regulă a fost instituită în urma boicotului din 1980 şi 1984".Thomas Bach a răspuns şi unei declaraţii făcute de un membru al Comitetului organizator nipon, săptămâna trecută, conform căreia viitorul pandemiei este încă o mare necunoscută, iar organizarea Jocurilor de vară din 2021 ar depinde de eradicarea epidemiei."Partenerii noştri japonezi şi prim-ministrul mi-au spus clar că Japonia nu va putea gestiona o amânare pentru mai târziu de vara viitoare. Jocurile Olimpice nu se pot amâna pe termen nedefinit aşa cum s-ar putea face cu un turneu de tenis sau un meci de fotbal. Nu există alt plan de amânare şi sunt încrezător că toate părţile se vor reuni pentru a organiza cele mai minunate Jocuri. OMS susţine alegerea noastră pentru vara lui 2021", a conchis preşedintele forului olimpic internaţional.Jocurile Olimpice de la Tokyo au fost amânate pentru perioada 23 iulie-8 august 2021, după ce iniţial erau programate în perioada 24 iulie-9 august 2020, transmite Agerpres