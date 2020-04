Hocheistul Colby Cave a murit la doar 25 de ani, după ce a suferit o hemoragie cerebrală

“Cu mare tristeţe că anunţăm că al nostru Colby Cave a trecut în nefiinţă în această dimineaţă. Eu şi ambele noastre familii suntem în stare de şoc. Colby a fost iubit mult de noi, familia sa, şi de prietenii săi, de comunitatea hocheiului şi de mulţi alţii. Le mulţumim tuturor pentru rugăciunile lor în aceste vremuri dificile”, a notat soţia lui Cave, Emily, într-un comunicat.



Miercuri, Emily Cave nota pe Instagram că are nevoie de un miracol, după ce soţul său a fost plasat în comă indusă la spitalul Sunnybrook din Toronto, pentru oprirea unei hemoragii cerebrale.



Colby Cave a jucat în 11 meciuri pentru Edmonton Oilers în acest sezon.



Statement from NHL Commissioner Gary Bettman on the passing of Colby Cave. https://t.co/Uk56BzS7qk pic.twitter.com/06V3AFQPra