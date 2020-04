FOTO Larisa Iordache, în stradă din cauza lipsei de personal: "Am schimbat costumul de gimnastică în uniforma de Poliție"

View this post on Instagram

Am schimbat costumul de gimnastica in uniforma de politie pentru o perioada, din cauza lipsei de personal. Trebuie sa intelegem ca este cel mai bine sa stam in casa. Toti oamenii care in perioada aceasta dificila sunt la munca, sunt pusi in pericol. Pentru a opri acest virus trebuie sa ne gandim si la cei din jurul nostru. Asa ca eu va rog sa stati in casa si sa aveti grija de sanatatea voastra! ☺️\uD83D\uDC6E\uD83C\uDFFB