Campion mondial la box, suspendat pentru un filmuleţ în care învăţa bărbaţii cum să-şi lovească partenerele de viaţă

El apoi şi-a cerut scuze spunând că "niciodată nu ar fi de acord cu violenţa domestică".





Directoarea executivă a organizaţiei Refuge, pentru victimele violenţei domestice, Sandra Horley, a afirmat că filmuleţul este "pe cât de periculos, pe atât de şocant".





Campion mondial WBO la supermijlocie, Saunders a anunţat că va dona 25.000 de lire organizaţiior de luptă împotriva violenţei domestice.





"Nu am dorit să se supere cineva. A fost o greşeală prostească şi evident că nu am gândit. Lumea moare din cauza coronavirusului şi doar am încercat să îi fac să uite de acest lucru. Se pare că umorul meu nu este pe gustul tuturor", a declarat el.





Saunders a mai spus că a primit ameninţări cu moartea şi şi-a sters contul de Twitter.

În acest video, Saunders foloseşte un sac de box pentru a explica modul în care trebuie să reacţioneze bărbaţii când "femeia e cicălitoare" şi face o demonstraţie de cum "să-i dai un pumn în bărbie".