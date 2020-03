VIDEO Preşedintele Belarusului a jucat un meci de hochei pe gheaţă - "Aici nu sunt virusuri"

“Aici nu sunt virusuri. Acesta este un frigider. Hocheiul pe gheaţă este un remediu antivirus”, a afirmat preşedintele, potrivit The Guardian şi Sport Mediaset.



Lukaşenko a jucat, cu echipa prezidenţială, împotriva unei echipe din regiunea Grodno. Preşedintele belarus a reuşit şi un assist.

“Coronavirusul este doar o nouă psihoză, de care vor profita unii oameni şi care le va face rău altora. Lumea civilizată înnebuneşte. Este o stupiditate totală să închizi graniţele. Panica poate fi mai dăunătoare decât virusul în sine”, spunea Aleksandr Lukaşenko săptămâna trecută.



Belarus se numără printre puţinele ţări care nu au impus restricţii pentru prevenirea propagării coronavirusului. Până acum, s-au înregistrat în această ţară 94 de cazuri de infectare cu Covid-19.



În Belarus meciurile de fotbal şi de hochei pe gheaţă se dispută în continuare cu public. Unii fani aleg să poarte măşti.



