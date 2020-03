Fanii boxului mai au de aşteptat - Meciul Tyson Fury vs Deontay Wilder a fost amânat

​Cel de-al treilea meci dintre boxerul britanic Tyson Fury, campionul mondial en titre la categoria grea, versiunea WBC, şi pugilistul american Deontay Wilder, prevăzut pe 18 iulie la Las Vegas (Nevada), a fost amânat din cauza pandemiei de coronavirus, a anunţat unul dintre promotori, citat de AFP.

"Toată lumea trebuie să facă un pas în spate. Boxul nu este izolat" în faţa situaţiei generate de Covid-19, care a oprit sportul mondial,, patronul societăţii Top Rank, adăugând că "lupta ar putea avea loc la începutul lunii octombrie"."Nu am putut garanta boxerilor că evenimentul va avea loc la această dată (18 iulie). Ar fi fost imposibil să-i convingem pe ei sau pe noi înşine. Unde se puteau antrena pentru asta? Cum am fi putut vinde bilete? Nu avea niciun sens","Este absolut ridicol să spunem că lupta are loc, în timp ce britanicii nu pot veni nici măcar să asiste", a insistat Bob Arum, referindu-se la restricţiile de călătorie care afectează atât Statele Unite, cât şi Marea Britanie, în timp ce cazinourile din Las Vegas, inclusiv cel care trebuia să găzduiască meciul, MGM Grand, sunt închise.Comisia sportivă a statului Nevada a interzis toate sporturile de luptă pe teritoriul acestui stat, ceea ce a făcut ca disputarea meciului să fie şi mai complicată.Prin urmare, fanii boxului vor mai avea de aşteptat înainte de a-i vedea din nou faţă în faţă pe Fury şi Wilder, pentru a treia oară. În decembrie 2018, la prima lor luptă, cei doi boxeri au terminat nedecis, la Los Angeles, iar Wilder şi-a păstrat centura, pe care a cedat-o apoi lui Fury la capătul revanşei de luna trecută, pe care britanicul a câştigat-o în mod clar, prin KO tehnic în runda a 7-a, informează