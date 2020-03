Când ar urma să aibă loc Jocurile Olimpice - Negocieri între oficialii japonezi și CIO

​Guvernul japonez negociază cu Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) amânarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo pentru maxim un an, a anunţat, marţi, publicaţia Sankei, citată de lequipe.fr.

Cotidianul japonez, care citează surse guvernamentale, a precizat că premierul nipon Shinzo Abe va discuta, marţi, la telefon, cu preşedintele CIO, Thomas Bach.Deşi decizia finală aparţine CIO, Sankei subliniază că JO vor fi amânate, dar doar cu un an, deoarece în 2022 sunt programate Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing.Luni, canadianul Dick Pound, fost preşedinte al Agenţiei Mondiale Antidoping (WADA), fost vicepreşedinte al Comitetului Internaţional Olimpic (CIO) şi membru influent al organizaţiei mondiale, a afirmat că amânarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo a fost deja decisă. "În baza informaţiilor pe care le am, deja amânarea a fost decisă. Parametrii pentru viitor nu au fost determinaţi, dar Jocurile nu vor începe la 24 iulie, din câte ştiu eu", a declarat Dick Pound pentru USA Today.Comitetul Internaţional Olimpic a anunţat că va decide în cel mult patru săptămâni dacă va amâna JO de la Tokyo, în contextul problemelor cauzate de pandemia de coronavirus Într-o scrisoare către sportivi, preşedintele CIO, Thomas Bach, a precizat că forul analizează diferite “scenarii” pentru Jocurile Olimpice, inclusiv pe cel al amânării competiţiei.„Împreună cu toţi cei implicaţi, am început astăzi discuţii detaliate pentru a completa evaluarea noastră cu privire la evoluţia rapidă a situaţiei sanitare în întreaga lume şi impactul acesteia asupra Jocurilor Olimpice, inclusiv un scenariu de amânare. Muncim din greu şi suntem încrezători că discuţiile vor fi finalizate în următoarele patru săptămâni”, a notat Bach.Duminică, agenţia Reuters a scris că organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo pregătesc cu discreţie scenarii privind amânarea competiţiei din vară, din cauza pandemiei de coronavirius, în ciuda asigurărilor optimiste ale guvernului japonez că întrecerile vor avea loc în perioada stabilită iniţial, 24 iulie - 9 august.Între scenariile analizate se numără şi posibilitatea ca JO să se desfăşoare fără spectatori. Sunt luate în calcul şi amânări de un an sau doi ani. Mai mulţi membri ai Comitetului de organizare speră însă că jocurile se vor putea ţine cu o întârziere de o lună, o lună şi jumătate, transmite News.ro.