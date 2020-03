De teama coronavirusului, fotbalista japoneză Nahomi Kawasumi s-a retras din ştafeta torţei olimpice

Fotbalista japoneză Nahomi Kawasumi a anunţat luni că se retrage din ştafeta torţei olimpice pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, din cauza îngrijorării legate de riscul de a se infecta cu noul coronavirus sau a-i infecta pe alţii, dacă s-ar întoarce în Statele Unite, unde joacă la echipa de club, relatează Reuters.

Kawasumi, o sportivă cunoscută în ţara sa după ce a câştigat Cupa Mondială în 2011 cu echipa naţională, evoluează la Sky BlueFC din New Jersey, lângă New York, unde există o explozie a cazurilor decu coronavirus ''Din cauza noului coronavirus, mă retrag din ştafeta torţei olimpice'', a scris jucătoarea pe Twitter. ''Am luat decizia pentru a nu produce probleme echipei mele şi susţinătorilor mei'', a precizat Kawasumi.Kawasumi este cea mai nouă voce din sportul mondial care se teme pentru participarea la Jocurile Olimpice sau la alte evenimente olimpice din cauza pandemiei de coronavirus Zeci de mii de japonezi s-au adunat să vadă flacăra olimpică în oraşul Sendai (nord-estul ţării), duminică, în pofida pandemiei de coronavirus , potrivit dpa.Potrivit presei locale, 55.000 de oameni au stat la coadă pentru a putea admira flacăra olimpică expusă la Sendai, prefectura Miyagi, după ce simbolul suprem al JO a sosit în Japonia vineri.Ştafeta flăcării olimpice pe teritoriul Japoniei va debuta pe 26 martie, la centrul de fotbal J-Village din prefectura Fukushima, care a servit drept bază a operaţiunilor pentru combaterea efectelor dezastrului nuclear de acum aproape un deceniu. Traseul flăcării, care include toate regiunile Japoniei a fost în mare parte menţinut, însă festivităţile programate cu această ocazie vor fi reduse semnificativ.Din cauza pandemiei de Covid-19, ceremonia care va avea loc cu ocazia startului ştafetei se va desfăşura cu porţile închise, primele alergătoare urmând să fie componentele selecţionatei feminine de fotbal a Japoniei care au cucerit Cupa Mondială în 2011.Flacăra olimpică pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo (24 iulie - 9 august) a fost aprinsă în data de 12 martie, în antica Olympia din Grecia, în cadrul unei ceremonii restrânse, din cauza riscului de contaminare cu coronavirus. A fost pentru prima oară de la JO din 1984, desfăşurate la Los Angeles (SUA), când această ceremonie tradiţională s-a derulat fără spectatori, a căror prezenţă a fost interzisă şi la repetiţia generală, informează Agerpres