Ana Maria Popescu și izolarea: "Am momente când aş vrea să ies la plimbare, dar îmi este ruşine să mă plâng"

Aşa cum să spuneam şi ieri, mă simt foarte bine şi încerc să mă adaptez situaţiei. Ştiţi?! Înainte de fiecare asalt îmi stabilesc un plan. Îmi cunosc adversarii de multă vreme şi i-am tot studiat, aşa că ştiu cum să abordez fiecare luptă. Cu toate acestea, de multe ori (de cele mai multe ori), oricât de bun ar fi planul meu, adversarul nu răspunde aşa cum mă aştept şi atunci nu-mi rămâne decât să mă adaptez.





Da, acum ne luptăm cu un adversar "venit de nicăieri" pe care reuşim pas cu pas să-l desluşim, dar lucrurile nu se întămplă peste noapte. Tocmai de aceea, în această perioadă, cuvântul de ordine pentru mine este ADAPTARE.





Cum era de aşteptat, FIE a amânat toate competiţiile pentru o perioadă de 30 de zile, dar asta nu înseamnă că sunt în vacanţă. Încerc să îmi adaptez antrenamentul şi să mă menţin în formă. @Gabriel Ghiţă îmi trimite zilnic programul de antrenament şi nu, n-are milă de mine nici în această perioadă plus că acum lucrez cot la cot cu domn' Popescu (nu ştiu unde-i emoji acela leşinat, dar înţelegeţi voi)





Sunt deja în a 9-a zi de stat în casă şi trebuie să recunosc faptul că mai am momente când aş vrea să ies la plimbare, dar îmi este pur şi simplu ruşine să mă plâng de acest lucru, atâta timp cât sunt oameni a căror datorie este să meargă şi să se expună în fiecare zi pentru a ne fi nouă bine! Recunoştintă şi apreciere pentru voi toţi. Mulţumim





În restul timpului... pot deja să mă laud că am început să gătesc zilnic (adică să-i stau în picioare dlui Popescu), stiva de cărţi de pe noptieră începe să scadă drastic (m-aş bucura să ştiu ce citiţi voi în această perioadă), am scos trusa de pictură de la naftalină şi am realizat că nu m-a lovit vreun talent ascuns între timp, dar măcar mă relaxează, am o casă curată şi geamuri care sclipesc (abia aştept să plouă), am toate hainele ordonate (de aproape îmi e milă să mai scot vreun tricou ca să nu le deranjez), am limitat accesul la internet/telefon (şi n-am murit din asta). Plus mai sunt atâtea şi atâtea lucruri de făcut...





Acum să nu înţelegeţi că mi-aş dori în vreun fel să se prelungească nebunia asta, dar încerc doar să îmi ocup timpul şi să rămân pozitivă. Bineînţeles, acasă!





Rămâneţi cu bine! Aveţi grijă de voi şi de oamenii dragi”, a notat Popescu.

Vineri, Federaţia Română de Scrimă a anunţat că sportivilor români care au participat în această lună la Cupa Mondială de spadă de la Budapesta li s-a cerut să se autoizoleze la domiciliu şi să fie testaţi pentru depistarea Covid-19, după ce unii concurenţi sud-coreeni şi chinezi au fost găsiţi infectaţi cu coronavirus. Printre cei care au concurat la Budapesta s-a numărat şi Ana Maria Popescu.

Citește și: CM de spadă: Românii participanți la competiția de la Budapesta trebuie să intre de urgență în autoizolare “Oameni buni, vă mulţumesc pentru gânduri şi mesaje. Sunteţi minunaţi. Dragi jurnalişti, vă mulţumesc pentru interes... sper ca acesta să rămână la cote înalte şi când această criză va fi istorie şi ne vom întoarce plini de elan în competiţii.