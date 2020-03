Italia - coronavirus: Toate evenimentele sportive se vor disputa cu porțile închise / Când vor putea reveni suporterii în tribune

Guvernul italian a decis disputarea tuturor evenimentelor sportive cu porţile închise, ca un efort suplimentar pentru a combate epidemia de coronavirus ce afectează această ţară, a declarat miercuri ministrul Sportului, Vincenzo Spadafora, citat de Reuters.

"Ne îndreptăm către această decizie", le-a declarat Spadafora ziariştilor când a fost întrebat dacă executivul se gândeşte să interzică prezenţa spectatorilor la meciurile de fotbal, înainte ca decizia să fie oficială.

\uD83C\uDDEE\uD83C\uDDF9 Italian Government decrees all sports events to be played behind closed doors until April 3 due to coronavirus concerns, including all Serie A matches and Italy v England in the Six Nations.