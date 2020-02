Gabriela Szabo a stabilit recordul în 1999, la Dortmund, în Germania.

”După 21 de ani, recordul european a fost doborât! Frumos, fiecare generaţie de sportivi au ridicat şi ridică fanii în picioare pentru a aplauda! Astăzi este momentul ei”, a scris Szabo pe Facebook despre recordul atletei germane.

Konstanze Klosterhalfen runs 14:30.79 over 5000m to break the European indoor record\uD83D\uDCA5



