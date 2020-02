VIDEO Box: Deontay Wilder și scuza găsită pentru înfrângerea cu Tyson Fury

Boxerul american Deontay Wilder, care a pierdut sâmbătă titlul mondial al greilor la WBC în faţa britanicului Tyson Fury, susţine că evoluţia lui a fost afectată de costumaţia greoaie purtată în drumul către ring, relatează DPA, potrivit Agerpres.





Wilder, 34 ani, a pierdut la Las Vegas primul său meci din 44 disputate ca boxer profesionist, după ce a fost trimis la podea în reprizele a treia şi a cincea. Lupta s-a încheiat în repriza a şaptea, când antrenorul lui Wilder, care nu mai putea riposta, a aruncat prosopul în ring.



Înainte de meci, Wilder şi-a făcut apariţia într-un costum complet negru, constând într-o armură, apărători la braţe, mască şi o coroană care cântăreau cel puţin 18 kg, în semn de tribut pentru Black History Month, care comemorează rolul important al oamenilor de culoare în istoria SUA.



''Fury nu m-a rănit deloc, dar pur şi simplu acea costumaţie a fost mult prea grea pentru mine. Aşa că nu am avut picioare la începutul luptei, iar în repriza a treia picioarele nu m-au mai ţinut. Am pus costumul cu o seară înainte, dar nu am realizat că e atât de greu'', a declarat Wilder luni.



Boxerul american a adăugat că a fost dezamăgit că antrenorul său Mark Breland care a aruncat prosopul în ring: ''Sunt supărat pe Mark pentru că am vorbit adesea despre acest lucru şi nu este ceva emoţional. Am spus echipei mele să nu arunce niciodată prosopul pentru că sunt un tip special. Mai aveam cinci reprize, eram încă în luptă''.



Wilder are acum răgaz 30 de zile pentru a activa o clauză de contract privind un al treilea meci cu Tyson Fury.







Sad that Deontay Wilder says he lost to @Tyson_Fury in part because his legs were weakened by the 45lb costume he wore for his entrance in honour of Black History Month. Surely the real reason he lost was the brilliance of the other person in the ring

