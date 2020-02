​VIDEO Atletism: Yulimar Rojas a stabilit un nou record mondial la triplusalt / Andreea Panţuroiu, locul 5

Rojas a depăşit astfel vechiul record mondial deţinut de rusoaica Tatiana Lebedeva, 15,36 m, care data din 6 martie 2004, de la Budapesta.

Atleta sud-americană s-a apropiat la şapte centimetri de recordul mondial în aer liber, 15,50 metri, deţinut de ucraineanca Inesa Kraveţ din data de 10 august (Goteborg).

Rojas, care e antrenată de legenda cubaneză la săritura în lungime Ivan Pedroso, a învins vineri seara pe colega sa de antrenamente, cubaneza Liadagmis Povea (14,52 m), şi pe portugheza Patricia Mamona (14,28 m).

Pe locul al patrulea s-a clasat Thea Lafond (Dominica), 14,01 m, iar a cincea a fost Panţuroiu, cu 13,87 m.

Rojas a cucerit titlul mondial în 2017, la Londra, cu 14,91 m, devansând-o cu doar doi centimetri pe columbianca Caterine Ibarguren. Anul următor, la Birmingham, a obţinut titlul mondial indoor, cu 14,63 m, iar a doua medalie mondială de aur a venit în toamnă, la Mondialele de la Doha (Qatar), cu 15,37 m.

Break a record ✅

Run around the track celebrating ✅



Venezuelan Triple Jumper Yulimar Rojas broke the indoor world record today at the #WorldIndoorTour in Madrid, Spain.



Catch this exciting moment tonight at 7pm ET on @olympicchannel. pic.twitter.com/yz0XMX6lrq