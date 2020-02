Nadia Comăneci: "Cred că Marian Drăgulescu are șanse la finală la JO / Am câştigat la bob şi eu nu ştiam că avem aşa ceva în România"

Fosta campioană olimpică Nadia Comăneci a declarat, miercuri, că Marian Drăgulescu are şanse la Jocurile Olimpice, mai ales că a ales să evolueze doar la un singur aparat, sărituri, scrie News.ro.

"Drăgulescu are şanse la finală, dacă rămâne sănătos. Este bine că a optat pentru un singur aparat. Cred că Simona Halep ar trebui să fie purtător de drapel şi cred că avem potenţial de medalii la JO", a declarat Comăneci.





Nadia Comăneci a fost prezentă, miercuri, la o dezbatere în Parlament, pentru a susţine cauza sportului românesc într-o conferinţă de presă la care au participat şi parlamentari.





"Noi nu avem obligaţia să fim aici, conştiinţa ne obligă să facem ceva pentru această generaţie. Noi am fost primii acum 40-50 de ani, acum nu se mai face nimic. Gimnastica este un sport de bază pentru orice. Avem nevoie de săli cu aparatură pentru copii care doresc să practice acest sport. Trebuie să găsim împreună o soluţie şi să facem ceva. Am fost la Lausanne şi am câştigat la bob şi eu nu ştiam că avem aşa ceva în România, dar am aflat că ei se antrenează la Viena, dar medalia merge în contul nostru", a declarat fosta campioană.





Întrebată ce părere are despre faptul că este posibil ca Ioan Suciu şi Nicolae Forminte să candideze la preşedinţia Federaţiei Române de Gimnastică, Nadia Comăneci a spus că ea nu şi-ar dori să candideze.

"Eu asta trebuie să fac, să fiu un ambasador al sportului românesc. E important să ajut unde este nevoie. Iar prin faptul că locuiesc în partea cealaltă, pot să dau idei, pot să ajut, să fac voluntariat. Dar Forminte trebuie să stea în sală, nu? Dar nu doresc să vorbesc despre lucruri pe care nu le ştiu. Sunt în contact cu Marcela Fumea, încerc să ajut. Adică să vedem dacă putem să aducem pe cineva care să vină să ne ajute. Mă gândeam la un antrenor care a plecat din România. Dar nu de înlocuit. Ci ca să vină cu idei, adică un fel de colaborare" - Nadia Comăneci.