​Gimnastică artistică: Marius Urzică, acuzat că face selecția pe prietenii / Răspunsul antrenorului coordonator al lotului naţional masculin

Kotrong susţine că este nedreptăţit de Marius Urzică pe care îl acuză că face selecţia la lotul naţional "pe relaţii şi prietenii".





"Puţini au curajul să vorbească despre aceste lucruri. Însă eu cred că Marius Urzică ar trebui demis de la conducerea lotului de gimnastică. România are cea mai proastă clasare din istoria gimnasticii noastre masculine la Mondiale. Eu nu am nimic cu persoana Marius Urzică. A fost un foarte bun gimnast, jos pălăria. Dar rezultatele ca sportiv nu garantează că el este şi un coordonator bun, un manager bun, un antrenor bun. Trebuie să demonstrezi şi în antrenorat, iar el nu a demonstrat până acum, nu a scos niciun campion.

El mi-a făcut multe nedreptăţi. Au fost decizii ale antrenorului care m-au dezavantajat. De exemplu, înainte cu trei zile de Campionatele Europene de anul trecut m-a scos din pregătire şi din lot fără să-mi dea nicio explicaţie, nimic. După Campionatele Naţionale, înainte de Campionatele Mondialele de la Stuttgart, m-a scos din pregătire două săptămâni şi m-a trecut pe elemente. Iar apoi, cu trei zile înainte, mi-a zis că trebuie să fac verificare. Deci eu după ce am făcut numai elemente m-a pus să fac direct exerciţii la şase aparate. Iar în condiţiile astea există un risc de accidentare foarte mare. Bine că nu m-am accidentat şi chiar am mers bine la verificare", a spus gimnastul.





"Andreea Răducan (n.r. - fosta preşedintă a Federaţiei Române de Gimnastică) a încercat să facă schimbări în colectivele tehnice de la loturi după ce s-a întâmplat la Stuttgart şi nu a reuşit. Ea a avut intenţii bune, adică era o decizie normală să demită antrenorul coordonator după rezultatele care au fost. Dar nu a reuşit. Marius Urzică crede că nu poate să îl dea nimeni jos indiferent de ce face. Adică taie şi spânzură, cheamă la lot pe cine vrea el, nu dă nicio explicaţie nimănui... Dar nu e aşa, la lot trebuie să fii dacă ai rezultate. Eu spun doar adevărul acum", a adăugat el.





Gimnastul în vârstă de 27 de ani a afirmat că nu s-a certat niciodată cu Marius Urzică, dar crede că antrenorul are ceva personal cu el.





"Necalificându-ne la Jocurile Olimpice s-au luat nişte măsuri, dar acestea nu ajută pe nimeni. Mă refer în primul rând la descentralizarea lotului olimpic masculin, care este o decizie luată de federaţie, dar cine să rămână în lotul naţional a decis antrenorul coordonator Marius Urzică. Nu este adevărat că s-a făcut selecţia pe rezultate şi perspectivă. Pentru că rezultatele mele vorbesc. Sunt sportivi care nu m-au învins niciodată la niciun concurs şi cu toate astea sunt în lotul lui. Acum lotul olimpic este descentralizat, adică toţi sportivii au fost trimişi să se antreneze la cluburile de care aparţin. Dar cu toate astea sunt sportivi care se antrenează la lotul naţional. Sunt în acest lot pe relaţii şi prietenii. Adică doar pentru că Marius Urzică se înţelege bine cu sportivii respectivi. Pentru că eu altfel nu înţeleg, mie nu mi-a dat niciodată nicio explicaţie.

Nu m-am certat cu el, nu am avut niciun conflict, absolut nimic. Cred că are ceva cu mine, pentru că mie după concursurile internaţionale îmi spunea tot timpul că mi-au dat arbitrii note mari. Ca şi cum aş avea eu relaţii la arbitrii internaţionali. Iar când făceam verificări acasă, un concurs în cadrul lotului, tot timpul el îmi dădea cele mai mici note. La o verificare a venit şi antrenorul meu, care e arbitru internaţional, şi după aia am auzit vorbindu-se că el mi-ar fi dat note mari. Dar notele pe care le-am luat de la antrenorul meu le-am luat şi la Campionatele Mondiale şi la Cupele Mondiale. Deci antrenorul meu e printre puţinii din România care e nominalizat constant să arbitreze la concursurile internaţionale majore", a menţionat Kotrong.





"Cred că Marius Urzică pur şi simplu nu mă suportă ca persoană. E o antipatie. Îmi spune mereu că eu nu mă dedic gimnasticii... Să spunem că ar fi aşa, dar i-am învins la concursuri sportivii lui. Deci tot timpul la naţionale şi la verificări am fost în primele 5 locuri din 15. Că nu a vrut el să mă ducă la Europene sau Mondiale e altceva. Eu când vorbeam cu el mă uitam în ochii lui. Îl întrebam cine a luat deciziile astea în ceea ce mă priveşte şi nu putea să îmi dea un răspuns concret.

În 2018 am fost la Europene şi la Mondiale, a fost primul an al lui Marius Urzică la lot. În anul acela am făcut prima oară şase aparate şi am ieşit la Naţionale al doilea la individual compus după Andrei Muntean. Tot atunci am luat argint la sol, argint la cal cu mânere şi bronz la bară fixă. Dar rezultatele astea pentru Marius Urzică nu au contat. El alege în lot pe cine vrea el. Face selecţia pe relaţii, pe prietenii, pe interes. Sunt sportivi care de mai mult timp nu au făcut nimic, ba sunt accidentaţi sau alte lucruri, sau pe care i-am bătut şi cu toate astea sunt la lot. Eu sunt vicecampion naţional la sărituri în 2019, după Marian Drăgulescu, şi nu sunt la lot", a explicat gimnastul arădean.





Transferat în acest început de an de la CSM Arad la clubul CSM Bistriţa, Adelin Kotrong nu crede că va fi cooptat în lotul României pentru Campionatele Europene din luna aprilie.

"Eu deocamdată m-am transferat la clubul CSM Bistriţa. Următoarea competiţie majoră este în luna aprilie, atunci sunt Campionatele Europene. Nu ştiu când se va reuni lotul. O să vedem cine va merge. Probabil vor merge cei din lotul naţional. Iar în lotul naţional sunt cei aleşi de antrenorul coordonator. Eu nu zic că eram primul în lotul ăsta, dar eu am demonstrat mereu că sunt între cei mai buni cinci sportivi din ţară. Când e vorba de performanţă lucrurile nu trebuie să meargă aşa, pe relaţii şi prietenii. Ar trebui să conteze rezultatele şi perspectiva. Chiar şi când e vorba despre notele de plecare, eu aveam note mai mari decât mulţi din lot. Oricum, nu cred că mă va convoca pentru aceste Europene. Eu nu vreau să demonstrez la nimeni nimic. Vreau să îmi demonstrez doar mie ce pot la Campionatele Naţionale din luna iunie şi să arăt încă o dată că nu este aşa cum spune Marius Urzică", a mai spus gimnastul.





În vârstă de 27 de ani, Adelin Kotrong este vicecampion european de juniori în 2010, medaliat cu bronz alături de echipa României la Festivalul Olimpic al Tineretului European în 2009 şi multiplu campion naţional la diferite categorii de vârstă.

Marius Urzică, a declarat, pentru Agerpres, că nu a făcut niciodată selecţia pe "relaţii şi prietenii", aşa cum a fost acuzat de sportivul Adelin Kotrong, şi a precizat că acesta nu are calitatea de a-i cere lui demisia din funcţie.





"El ar trebui să se abţină, pentru că nu se află într-o calitate în care poate să-şi dea cu părerea dacă eu ar trebui să fiu demis sau nu. Mai întâi să vadă care au fost cauzele rezultatelor de anul trecut (n.r. - de la Campionatele Mondiale de la Stuttgart), adică multe probleme de sănătate, şi care sunt problemele reale ale gimnasticii masculine româneşti. Iar apoi poate să spună el ce vrea. Eu nu am făcut niciodată selecţia pe relaţii şi prietenii. Ba din contră, când s-a descentralizat lotul, doi sportivi de la Dinamo, club unde eu sunt angajat, au fost scoşi şi ei din lot. Adică eu mi-aş tăia craca singur de sub picioare. Dar nu, eu sunt realist şi obiectiv. În ideea asta am zis să rămână cei care sunt competitivi şi care pot să reprezinte pe viitor gimnastica românească", a spus Urzică.





Acesta a explicat că Adelin Kotrong nu face parte din lotul naţional pentru că nu corespunde din punct de vedere al pregătirii.





"În primul rând nimic nu-l împiedică să facă gimnastică în continuare. El a fost exclus din lotul naţional pentru că nu a mai corespuns conform pregătirii. De asta el nu s-a aflat nici în lotul pentru Campionatele Europene şi nici în cel pentru Campionatele Mondiale. Echipa s-a făcut în urma unor discuţii, chiar dacă eu sunt antrenor coordonator. Deci au fost discuţii cu întreg staff-ul tehnic şi s-a luat decizia cea mai bună pentru a forma o echipă care să fie competitivă la aceste concursuri. Nimeni niciodată nu va dori răul gimnasticii masculine româneşti. El mă pune într-o situaţie şi spune că eu nu l-am dus la concursuri... dar el este cel care nu a corespuns din punct de vedere al pregătirii şi de aceea a fost lăsat acasă.

În urma acelor rezultate de la Mondiale a fost descentralizat lotul. La acel moment, în urma unor discuţii la nivelul staff-ului, dar şi al federaţiei, deci nu a fost doar decizia mea, s-a hotărât că el este unul dintre sportivii care nu pot ajuta echipa în acest moment. Dar această decizie nu îi limitează lui dreptul de a face gimnastică în continuare. Adelin Kotrong nu trebuie să fie neapărat în lotul naţional ca să facă performanţă. Să confirme, aşa cum spune el, că are valoare şi nimeni nu îl va înlătura de la lotul naţional. Mi se pare josnic cum a procedat, să facă aceste declaraţii şi să posteze acele lucruri pe site-urile de socializare. Mai ales că nimic din ceea ce spune nu este adevărat", a precizat antrenorul.





"În momentul de faţă există un lot naţional format din 5 sportivi, unii dintre ei se antrenează la Bucureşti, unii la Bistriţa şi unul la Reşiţa. Dar nimeni nu-l opreşte pe Kotrong să facă performanţă şi să dovedească tuturor că are valoare. Ar fi trebui să fiu nebun să fac aşa ceva, pentru că nu am luat singur decizii şi nici nu am dat singur note. Să confirme şi nimeni nu-l va înlătura. Dar el acum spune că are nevoie de o pauză, acum că nu a mai avut de mult concediu, acum că pleacă în vacanţă şi aşa mai departe.... deci ăsta nu e un sistem de pregătire pentru a confirma că într-adevăr are valoare.

Am auzit discuţii de-ale lui că de ce trebuie să facă el 6 aparate... dar este un sport de echipă şi el trebuie să se conformeze şi să ajute echipa. Dacă ar fi Marian Drăgulescu, da, ar avea dreptul să spună mai multe. Pentru că da, Marian Drăgulescu face doar sărituri şi sol, dar el când merge la concursurile internaţionale ia medalii. Când Adelin Kotrong va lua medalii la Europene sau Mondiale va avea şi el dreptul să vorbească şi să ceară să facă mai puţine aparate. Deocamdată el trebuie să ajute echipa pentru că asta este cel mai important", a adăugat tehnicianul.





Marius Urzică susţine că nu l-a marginalizat şi defavorizat niciodată pe Adelin Kotrong.

"Eu nu am absolut nimic cu Adelin Kotrong. El trebuie să înţeleagă faptul că absolut toate concursurile de verificare pentru Europene şi Mondiale au fost notate de către toţi antrenorii. Ba mai mult decât atât, la una dintre verificări au participat arbitri neutri. Iar el nu a confirmat niciodată. Notele nu le-am dat eu. Nu l-am marginalizat, au fost patru note, aşa cum se face în arbitraj, iar din acestea se face o notă finală. Nu am dat doar eu note şi nu i-am dat eu mai puţin. Şi să spunem că îi dădeam mai puţin, conform arbitrajului acea notă rămâne pe dinafară şi se face calcul din celelalte note. Deci la momentul respectiv nu a corespuns şi nu a fost selecţionat", a afirmat el.





"Spune că e vicecampion naţional la sărituri? Dar l-a întrebat cineva cum este el vicecampion? Cu a doua săritură grămadă? Asta a fost pentru că nu am avut la momentul Naţionalelor sportivi competenţi în afară de Marian Drăgulescu. Deci el a venit pe locul 2 cu a doua săritură ratată. Asta îi dă dreptul să vorbească? Păi ar trebui să-i fie ruşine. Cu a doua săritură ratată la Campionatele Europene sau Mondiale nici nu te regăseşti pe listă... eşti în afară... deci astea sunt aberaţiile lui cu faptul că e vicecampion. Eşti, dar cum? Confirmă mai departe, pentru că mie locul 2 la acel concurs nu îmi spune nimic", a explicat multiplul medaliat olimpic, mondial şi european.





Urzică îl aşteaptă pe Adelin Kotrong să participe la testele pentru formarea echipei României în vederea participării la concursul internaţional EnBW DTB-Pokal Team Challenge şi la Campionatele Europene.

"Până la participarea la Campionatele Europene, din 27-31 aprilie, mai avem o competiţie de verificare în Germania, între 19-23 martie. Dacă are şanse Adelin Kotrong, asta trebuie întrebat el. Eu ştiu că, la fel ca orice alt sportiv, el trebuie să confirme. Poate să vină fără discuţii şi să participe la verificări, la acele teste în urma cărora se va forma echipa. Şi dacă el va demonstra că are calităţi şi va putea să ajute echipa atunci nimeni nu îi va spune nimic şi va fi în lot. Echipa care va participa în Germania şi la Europene va fi formată din 5 sportivi", a subliniat Marius Urzică.