Ionuț Stroe: "Efortul pentru construirea unei piste de bob și sanie ar fi mult prea mare"

"Efortul financiar al construirii unei asemenea piste artificiale - deoarece condiţiile de climă nu ne ajută foarte mult în România, ar fi mult mai mare - 25-30 de milioane de euro, pentru a face o pistă de bob care, practic, să deservească doar o singură disciplină şi, eventual, turişti cu dare de mână, care să facă taxi bob", a spus Stroe.



El a menţionat că, din discuţiile cu reprezentanţii Federaţiei Române de Bob şi Sanie, există trei-patru locuri în Germania şi Austria unde aceştia se pregătesc, pârtii şi piste complete.



"Dar, putem construi şi am discutat cu ei - faza de pornire, primii 60-100 de metri ai unei asemenea piste care, practic, ne pot asigura pregătirea sportivilor români aici, în ţară, pentru faza incipientă a competiţiei. Încercăm să analizăm, în momentul de faţă, care ar fi potenţialul financiar, dacă am face o asemenea investiţie, a altor echipe din alte ţări care să se antreneze aici, în România. În momentul de faţă - şi sunt foarte sincer - 25-30 de milioane de euro mi se pare mult prea mult. Pârtia de la Sinaia uitaţi-o, este practic o ruină, nu se poate recondiţiona şi chiar dacă am face acest efort -nu mai îndeplineşte condiţiile şi rigorile actuale", a adăugat Stroe.