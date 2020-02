Tibi Ușeriu: "Dacă mă opresc, îmi vine să o iau la fugă"

Tibi Ușeriu este în a șasea zi de competiție la Yukon Arctic, la Cercul Polar, și continuă să fie pe locul al doilea, cu aproape 100 de kilometri înainte de final. "Mă lupt cu monstrul aici. Atâta am... moral (...) Dacă mă opresc îmi vine să o iau la fugă pe lângă sanie", a transmis sportivul, potrivit Mediafax.





"Te și temi să te oprești! Dacă mă opresc, îmi vine să o iau la fugă pe lângă sanie, atâta-i de frig! (...) Apoi atâta am ... moral, în rest nu am nimic. Nici măcar termosuri bune nu am", le-a transmis Tibi Ușeriu susținătorilor săi din țară.





În continuare, sportivul român nu poate mânca, astfel că nu prea mai are energie.





"Fără energie corpul nu se mai poate încălzi, așa că simte frigul mult mai tare. El e obișnuit să reziste la temperaturi mult mai joase, dar lui i se pare că mai frig de atâta nu a fost niciodată. E semn clar că nu mai are resurse pentru a se încălzi. A luat pe el combinezonul în care intră complet, peste combinezon a luat geaca de puf cea mare de expediție și s-a băgat așa în sacul de dormit care rezistă și la -40 grade, și totuși a înghețat de frig. E clar că nu mai are nici un strop de energie în el. Numai el știe cum de reușește să meargă mai departe", au spus prietenii lui Tibi Ușeriu.





"Nu mai știe în ce zi e și de câte zile e plecat. Fără energie nici mintea nu mai funcționează cum trebuie", adaugă ei, amintind cum Tibi s-a rătăcit la un moment dat pe traseu.





Cu toate că din a doua zi nu mai poate mânca și are probleme cu stomacul, sportivul român nu se sperie și reușește să glumească pe seama situației lui.





A ajuns, în a șasea zi, Pelly Crossing după ce l-a fugărit și un ren pe traseu.





În cursa de la Cercul Polar sunt în continuare 4 concurenți rămași, iar clasamentul nu s-a schimbat, Tibi e tot al doilea după elvețian, iar ultimii doi concurenți sunt mult în urmă.





Până la finalul cursei mai sunt circa 100 de kilometri, un traseu foarte greu, cu multe urcări și coborâri. La Cercul Polar a nins, iar poteca e încărcată de zăpadă.





Anul trecut, Tibi Uşeriu a mers aproximativ 100 de kilometri în 24 de ore la temperaturi de -38 de grade Celsius, iar la a doua oprire, medicii care i-au făcut controlul de rutină l-au anunţat că trebuie să se retragă. A fost transportat cu elicopterul la spitalul din Whitehorse, Canada, pentru îngrijiri de specialitate, pentru că avea degerături.





Yukon Arctic Ultra 2020 se desfășoară în perioada 30 ianuarie – 7 februarie.