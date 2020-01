Box: Americanul Jojo Diaz, noul campion mondial la categoria super-pană (IBF)

Boxerul american Jojo Diaz a cucerit titlul de campion mondial la categoria super-pană, versiunea IBF, învingându-l la puncte pe compatriotul său Tevin Farmer, în cadrul unei gale care a avut loc joi la Miami (Florida), informează AFP, conform Agerpres.





Diaz a fost declarat câştigător în unanimitate de cei trei arbitri judecători (116-112, 115-113, 115-113), deşi a fost nevoit să lupte cu o rană destul de mare deasupra ochiului stâng, după ce a fost lovit involuntar cu capul de adversarul său, în repriza a doua.



"Această leziune nu a schimbat nimic. Am făcut astfel ca ea să nu existe. Ştiam că este o rană serioasă, însă am boxat pentru a deveni campion al lumii. Sunt un războinic", a declarat Diaz, care a obţinut a 31-a victorie din cariera sa (15 înainte de limită), pe parcursul căreia a suferit o singură înfrângere.



Farmer, care are în palmares 30 de victorii, 5 înfrângeri şi un egal, a avut la rândul său probleme medicale, rănindu-se la mâna dreaptă în cursul primei reprize.



"M-am rănit, însă nu cred că asta a avut vreo influenţă, chiar dacă nu am mai putut lovi aşa cum aş fi vrut. Fără scuze, însă. El a ştiut să profite de acest lucru şi asta fac campionii. A câştigat lupta", a spus Farmer, înainte de a merge la spital pentru a fi examinat de către medici.