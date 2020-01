Aruncarea greutății: Valerie Adams s-a calificat pentru a cincea oară la Jocurile Olimpice

Atleta neozeelandeză Valerie Adams, campioană olimpică la aruncarea greutăţii la Beijing şi Londra, a realizat sâmbătă baremul de calificare pentru JO 2020 de la Tokyo, unde va participa la a cincea ei olimpiadă, relatează EFE, citată de Agerpres.





După o pauză competiţională de doi ani, în care a născut al doilea copil în martie 2019, Adams, 35 ani, a revenit pe pistă cu prilejul unui concurs local şi a avut două aruncări de 18,55 m respectiv şi 18,65 m, peste baremul de calificare de 18,50 m.





''Acum 20 de luni am concurat ultima oară, aşa că am avut de parcurs un drum lung şi am avut o călătorie pasionantă. Sunt nerăbdătoare să particip la aceste Jocuri Olimpice, în special din postura de mamă cu doi copii'', a declarat Adams, care mai are în palmares 4 titluri de campioană mondială în aer liber şi trei în sală.





La prima ei olimpiadă, la Atena, Adams a fost a 7-a, la Beijing şi Londra a cucerit aurul, iar la Rio de Janeiro medalia de argint.