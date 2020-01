Șah: Chinezoaica Ju Wenjun şi-a păstrat titlul de campioană mondială

Scorul între cele două a fost egal, 6-6, cu cele 12 partide de şah clasic, primele şase desfăşurate la Shanghai, iar următoarele şase la Vladivostok.



Departajarea s-a făcut în urma a patru partide a câte 25 de minute, în Sala Albastră a Universităţii Estului Îndepărtat din Vladivostok. Goriacikina (21 ani) a fost aproape de victorie în prima partidă şi a dominat-o şi pe a doua, însă a eşuat de fiecare dată. Ju a câştigat partida a treia, după o abordare mai agresivă, iar în ultimul meci rusoaica nu a reuşit să obţină succesul, astfel că titlul mondial a rămas în posesia chinezoaicei Ju.



Meciul de titlu a avut o bursă de jumătate de milion de euro, cea mai mare din istoria şahului feminin, Ju Wenjun primind 275.000 de euro, iar Goriacikina 225.000 euro, potrivit EFE.



The joy of victory, the agony of defeat...



\uD83D\uDCF8: @MishaFriedman #WomenChessMatch pic.twitter.com/f6ihCg7Nx3