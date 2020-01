Ciclism: ​Gata de luptă după accidentarea suferită - Când va reveni Chris Froome în competiții

"Sunt foarte încântat să revin. Mi-am încheiat o serie de antrenamente şi abia aştept să revin cu toată forţa", a declarat britanicul.



În iunie 2019, Chris Froome a fost internat câteva zile la Saint-Etienne după ce a suferit mai multe fracturi, la femurul drept, cotul drept şi la coaste, în timp ce concura în Criterium du Dauphine.



Chris Froome, cvadruplu câştigător al Turului Franţei, şi-a stabilit ca obiectiv şi în 2020 câştigarea acestei competiţii, scrie News.ro.



Good news! I’ll be back racing at the @uae_tour \uD83D\uDEB4\uD83C\uDFFB‍♂️\uD83D\uDCA8\uD83D\uDE01 pic.twitter.com/nR8lfw5YNr