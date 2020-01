VIDEO Campionii olimpici s-au întors acasă - Marea dorință: o pistă de antrenament în România

Jocurile Olimpice de Tineret

Georgeta Popescu și Andrei Robert Nica, medaliați cu aur la monobob la Jocurile Olimpice de Tineret de la Lausanne, ediţia de iarnă, au revenit în țară. După marea performanță reușită în Elveția, cei doi tineri speră că în viitor se va construi o pistă de antrenament şi în România. "Este foarte greu cu bugetul să ajungem în alte ţări să ne antrenăm. Un astfel de stagiu ajunge la foarte multe mii de euro'', a spus Popescu.





Georgeta Popescu are ca obiectiv participarea la o ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă şi speră că în viitor se va construi o pistă de antrenament şi în ţară: ''În 2022, nu o să pot, dar în 2026 promit că o să lupt pentru o medalie la Jocurile Olimpice. Sincer, mi-aş dori o pistă în România, pentru că este foarte greu cu bugetul să ajungem în alte ţări să ne antrenăm. Un astfel de stagiu ajunge la foarte multe mii de euro''.





Nica: "Sunt foarte mândru să mă întorc cu capul sus în ţara mea"



România a mai câştigat medalii la Jocurile Olimpice de Tineret în 2016, la Lillehammer. Eduard Căşăneanu şi-a adjudecat titlul la hochei pe gheaţă, în proba de îndemânare, cel dintâi aur olimpic al României la acest sport, iar Mihaela Hogaş a obţinut medalia de bronz în întrecerea de patinaj viteză la sprint echipe internaţionale mixte, alături de italianca Chiara Cristelli, germanul Ole Jeske şi norvegianul Allan Dahl Johansson, scrie Agerpres.





''Sincer, a fost o mare surpriză această medalie. Competiţia a fost foarte grea, adversarele mele mai tari ca niciodată, dar am reuşit să le înving. Festivitatea de premiere a fost unul din momentele care mi-au ajuns la suflet. Sincer, încă nu mă trezesc din acest vis minunat. M-am antrenat timp de trei ani pentru această medalie. Am realizat că pot câştiga o medalie, după ultimul concurs de calificare, când mi-am dat seama că pot să lupt şi să aduc o medalie acasă'',''Visul meu a fost să obţin o medalie olimpică, dar nu chiar cea de aur şi am fost foarte plăcut surprins. Am plecat din România, eu şi colega mea (Georgeta Popescu, medaliată cu aur la monobob feminin - n.r.), împreună cu tot lotul olimpic, cu aspiraţii înalte şi ne-am întors cu rezultate pe măsură, după cum se poate vedea. Sunt foarte mândru să mă întorc cu capul sus în ţara mea, pe care am reprezentat-o la Jocurile Olimpice de Tineret'',, care a cucerit aurul luni, pe pista de la Saint-Moritz, în proba de monobob.Sportivul buzoian de 17 ani s-a antrenat timp de trei ani pentru a cuceri o medalie la JOT 2020 de iarnă şi acum are ambiţia de a confirma şi la seniori la Jocurile Olimpice de iarnă.''La început, acest vis îl aveam doar când dormeam, dar după un timp acest vis nu îmi dădea voie să dorm. Acesta a fost scopul meu timp de trei ani. L-am atins şi acum vreau să ridic ştacheta, să îmi impun un scop mai înalt, mai îndrăzneţ şi o să fac tot posibilul. La seniori, sper să ajung ca pilot în bobul de două persoane sau ca frânar la bobul de patru'',Boberii români nu au o pistă de antrenament în România şi sunt nevoiţi să facă stagii de pregătire doar în străinătate.''Ne-ar ajuta foarte mult, enorm, ar fi foarte important să avem o pistă în ţară, dar ne descurcăm cum putem. Facem tot posibilul, ne sacrificăm. A fost un drum greu până aici, dar şi frumos. În funcţie de durată, de coborâri, transport şi acomodare, un stagiu ajunge la câteva mii de euro. Acum vreau puţină odihnă, iar apoi vreau s-o iau de la capăt, să-mi intru în tonus. Prea multă odihnă înseamnă rugină. Vreau să continui să mă antrenez pentru Jocurile Olimpice mari. Sigur o să mă împart şi cu şcoala, ca şi până acum. Mă bucur că profesorii de la şcoala mea sunt foarte înţelegători, ştiu ceea ce fac, mă susţin. Le mulţumesc şi lor foarte mult'',România a cucerit trei medalii la Jocurile Olimpice de Tineret de la Lausanne, două de aur prin Andrei Nica şi Georgeta Popescu , la monobob, şi un bronz prin Ramona Ionel , în proba de sprint pe echipe mixte la patinaj viteză.