Feuz (32 ani), învingător la Wengen în 2012 şi 2018, i-a devansat cu 29/100 pe italianul Dominik Paris şi cu 31/100 pe germanul Thomas Dressen.



Beat Feuz, care l-a egalat în palmaresul coborârii de la Wengen pe austriacul Franz Klammer, singurul care s-a impus de trei ori consecutiv (1975, 1976 şi 1977), a urcat pe prima poziţie în clasamentul general al disciplinei, în faţa lui Paris.



