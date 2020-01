Floyd Mayweather a câștigat trofeul pentru boxerul deceniului / Saul Alvarez, pugilistul anului 2019

Pe lista nominalizaților pentru boxerul deceniului s-au mai aflat nume precum Andre Ward sau Wladimir Klitschko.





În ultimii zece ani, Mayweather a învins pugiliști precum Canelo Alvarez, Manny Pacquiao, Shane Mosley, Victor Ortiz, Robert Guerrero, Miguel Cotto, Marcos Maidana, Andre Berto și Conor McGregor.





”Mulțumesc BWAA pentru că m-a votat boxerul deceniului. Boxul a fost parte din viața mea încă de la vârsta de 2 ani. Mi-am dedicat viața boxului. M-am antrenat din greu și am făcut față cu succes fiecărei lupte. Să mă retrag neînfrânt și să am o mulțime de realizări în acest sport nu este un dar doar pentru mine, ci și pentru fanii mei, și, mai important, pentru echipa mea și pentru familia mea. Cu siguranță, nu am reușit de unul singur și îi apreciez pe toți cei care au luat parte la asta”, a fost comunicatul oferit de Mayweather.

Aceeași asociație i-a oferit lui Saul ”Canelo” Alvarez trofeul pentru boxerul anului 2019. Pe lista nominalizaţilor s-au mai aflat nume precum Naoya Inoue, Manny Pacquiao, Errol Spence Jr. sau Josh Taylor.





În ultimul an, Alvarez a învins doi adversari foarte puternici: Daniel Jacobs și Sergey Kovalev.





Alvarez este al doilea mexican care a câștigat acest premiu, Julio Cesar Chavez câștigând trofeul în 1987.





”Este o onoare imensă și un privilegiu să primesc acest trofeu. Este ceva de care sunt foarte mândru că am obținut. Am așteptat mult timp să cuceresc acest trofeu. Sunt fericit să devin o parte a istorie, ca al doilea mexican care câștigă acest trofeu”, a declarat Canelo Alvarez, potrivit Boxing Scene.