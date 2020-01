Ana Maria Popescu, noul lider mondial al probei de spadă

Ana Maria Popescu a revenit în fruntea clasamentului mondial al probei de spadă, după locul doi obţinut în finala Cupei Mondiale de la Havana, informează CSA Steaua.





Campioana română a adunat 176.000 de puncte şi a depăşit-o pe chinezoaica Lin Sheng (161.000 puncte), transmite News.ro.



Campioana olimpică Ana Maria Popescu a cucerit, sâmbătă, medalia de argint la spadă, feminin, individual în cadrul Cupei Mondiale de la Havana (Cuba).



Competiţia a reunit cele mai bune sportive din acest moment. Sportiva roş-albastră a învins-o în optimi pe ucrainianca Olena Kriviţka, scor 15-10, în sferturi a trecut de Sun Yiwen (China), iar în semifinale de sportiva din Franţa, Marie-Florence Candassamy. În finală, Ana Maria a fost învinsă de poloneza Aleksandra Zamachowska.



"Tuşă cu tuşă, asalt după asalt… am construit, am punctat, m-am bucurat, am greşit, m-am supărat, am luat-o de la capăt şi tot aşa până în finală! Mai aveam un singur pas până la aur, dar nu şi soluţii! Oricât a încercat domnul Popa să întoarcă scrima pe toate părţile şi indiferent cât au ţipat fetele din tribună, uneori chiar trebuie să accepţi că adversarul este mai bun! Te înclini, îl feliciţi şi te mulţumeşti că tot ce ai putut să faci mai bine astăzi a fost medalia de argint”, a scris Ana Maria, pe Facebook.