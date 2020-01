Elisabeta Lipă, după ce MTS a anunțat bugetele federațiilor: "Mi-a luat o mare povară, asumarea medaliilor"

Preşedinta Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, a declarat, luni, că este profund dezamăgită de bugetul acordat organizaţiei pe care o conduce din partea MTS şi că nu îşi mai asumă câştigarea vreunei medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, scrie Agerpres.





Federaţia Română de Canotaj primeşte din partea MTS, pentru anul 2020, an olimpic, 10.000.000 de lei, cu 300.000 mai puţin faţă de anul trecut.



"Sunt în stare de şoc după anunţarea bugetelor federaţiilor. Bugetul pe 2020, în anul olimpic, este mai mic decât bugetul pe 2019, normal că sunt dezamăgită de acest buget. Raportat la cum se obţine o medalie olimpică, cei care se ocupă de aceste bugete probabil că nu ştiu, nu au trăit alături de un sportiv patru ani să vadă cam ce nevoi are să poată pune mâna pe o medalie olimpică şi au considerat că atât ne trebuie. Mie mi-a luat o mare povară de pe umeri şi anume asumarea de medalii. Atunci o să ne regândim strategia, nimeni nu o să mă mai întrebe 'Doamna Lipă câte medalii aduceţi de la Jocurile Olimpice?' pentru că eu o să spun 'Câte o să vrea Domnul'. Am ajuns la mână Domnului. Deci nu o să-mi mai scoată nimeni ochii şi nu o să-mi mai moară neuronii cu întrebarea asta. Este foarte bine să nu ai presiunea asta pe umeri.







E strigător la cer, au considerat că atât îmi trebuie. E greu, performanţa, în afara faptului că cere sacrificii, cere şi foarte mulţi bani, ca să poţi să te lupţi de la egal la egal cu cei care vor medalii olimpice. Şi când alţii investesc milioane, e clar că nu stă o federaţie de canotaj în două milioane buget. Eu mi-am dat seama că e ceva în neregulă după toată secretomania asta, a fost totul pe tăcute. Sunt profund dezamăgită. Nici măcar nu m-a chemat să-mi spună, eu atât pot să-ţi dau. Că tot ne-a chemat la discuţii. Asta a fost prima comunicare. Nu avem bani, mi să părea mult mai corect să ne spună asta", a afirmat Lipă.



O explicaţie a sumei mici pe care a primit-o comparativ cu cea solicitată ar putea fi bugetul mai mic al MTS, a completat Elisabeta Lipă: "Noi am cerut 17 milioane. Probabil bugetul MTS-ului e mult mai mic. Nu ştiu. Dacă e acelaşi, întrebaţi-i pe ei. Eu am spus-o, nu înţeleg ce se doreşte de la sportul românesc. Ne dorim medalii şi să facem România cunoscută în lume la Jocurile Olimpice, campionate mondiale şi europene, dacă nu, să iasă cineva şi să ne spună 'domnule pe noi nu ne interesează nici medaliile voastre olimpice, nici mondiale', şi atunci mergem cu toată lumea. Eu înţeleg foarte bine, ai 70 de federaţii pe care trebuie să le mulţumeşti. Faptul că federaţia de canotaj este pe primul loc se datorează faptului că stăm 11 luni pe an în cantonament. Ăsta e sportul, nu-i ţin eu, ăsta e sportul, altfel nu pot să fac nicio performanţă. Dacă este prea costisitor să iasă şi să spună".



Elisabeta Lipă spune că trebuie să regândească şi strategia în ceea ce priveşte loturile de tineret şi de juniori.



"O să regândesc strategia, pentru că eu nu vorbesc doar despre susţinerea sportivilor la Jocurile Olimpice. Noi trebuie să investim şi în bază. La ora actuală am juniorii în pregătire şi nu ştiu, să văd, cam cum a considerat comisia asta, în frunte cu onor domnul ministru, cam câţi bani îmi trebuie să investesc în aceşti copii. Pentru că avem nevoie de sportivi calificaţi şi în 2024, şi dacă nu îi pot susţine e clar că nu pot să mă gândesc atât de departe. Susţinerea pe care o acordam loturilor de juniori şi de tineret trebuie să o regândesc. Să nu ne mirăm că nu am semănat nimic şi nu avem de unde culege. Pentru că eu încerc de câţiva ani să tot semăn şi vine unul-altul şi nu mă lasă, pentru că nu am însămânţat bine", a mai spus ea.



Alexandru Dedu (FR Handbal): "Noi am cerut mai mult. Nu aş putea spune că sunt dezamăgit"





"Nu ştiu în momentul acesta, trebuie să mă uit un pic pe capitolul de cheltuieli de anul acesta să văd despre ce e vorba. Noi am cerut mai mult. Nu aş putea spune că sunt dezamăgit. Să vedem pe ce tip de categorii de cheltuieli suntem şi o să vedem cum, cât şi în ce fel ne ajung", a declarat Alexandru Dedu, preşedintele Federaţiei Române de Handbal.





Florin Florea (FR Atletism): "Din discuţiile pe care le-am avut părea să fie mai bun decât anul trecut"





"Habar nu am, nu ştiu ce să zic, e mai mic, normal, dacă e mai mic decât anul trecut ce se mai poate spune? Din discuţiile pe care le-am avut cu dumnealor nu părea să fie aşa. Ca şi concluzie, e foarte mic. Şi atletismul a avut un an bun anul trecut ca performanţe. Anul acesta e şi an olimpic, dar ne vom încadra cumva, ne vom organiza şi vom tăia şi noi din acţiunile pe care le vom face, efectiv nu e altă variantă. Eu din discuţiile pe care le-am avut părea să fie mai bun decât anul trecut, şi cu 2 la sută dacă era", a declarat Florin Florea, preşedintele Federaţiei Române de Atletism.



Federaţiile de canotaj, handbal şi atletism primesc cele mai mari finanţări în anul olimpic 2020 de la Ministerul Tineretului şi Sportului dintre cele 63 de structuri sportive eligibile, conform repartizării anunţate, luni, de ministrul Ionuţ Stroe într-o conferinţă de presă.



Ca urmare a numărului mare de sportivi calificaţi la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dar şi a rezultatelor înregistrate în 2019, Federaţia Română de Canotaj primeşte cea mai mare sumă, mai exact 10.000.000 de lei, cu 300.000 mai puţin faţă de anul trecut. Următoarea în clasamentul finanţărilor de la bugetul de stat este Federaţia Română de Handbal, cu 7.850.000 de lei, faţă de 10.000.000 lei în 2019, iar pe poziţia a treia se află Federaţia Română de Atletism - 7.000.000 de lei, în scădere faţă de 8.500.000 de lei în 2019.



În total, suma cu care Ministerul Tineretului şi Sportului finanţează federaţiile sportive în 2020 este de 132.200.000 de lei, în condiţiile în care asociaţiile naţionale au primit în anul precedent 132.267.000 de lei. Bugetul total al MTS pentru anul 2020 este de 570.507.000 lei.



Separat, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (COSR) va fi finanţat de la bugetul de stat în anul olimpic 2020 cu suma de 69.600.000 de lei, faţă de 69.025.000 în anul 2019.



Ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe, a declarat, luni, că bugetul împărţit federaţiilor va fi completat în luna septembrie cu banii din taxele pe alcool şi tutun.