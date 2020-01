​CM Schi alpin: Daniel Yule, învingător în slalomul de la Adelboden / Federica Brignone a câştigat combinata de la Altenmarkt

Cronometrat în 1 min 48 sec 73/100, Daniel Yule a reuşit, la 26 de ani, a treia victorie din cariera sa. El a fost mai rapid cu 23/100 decât norvegianul Henrik Kristoffersen, care şi-a consolidat statutul de lider în clasamentul general. Austriacul Marco Schwarz a completat podiumul, la 28/100.

#DanielYule again!! He is the first Swiss skier ever to win three World Cup slalom races! @H_Kristoffersen in close second and @Blacky_1995 back on the podium in third! Another incredible race in #Adelboden! #fisalpine pic.twitter.com/dJID2Ox1hw