VIDEO Turneul celor Patru Trambuline: A doua victorie consecutivă pentru norvegianul Marius Lindvik

Lindvik, în vârstă de 21 ani, care nu avea în palmares nicio victorie în Cupa Mondială, a obţinut două succese într-un interval de patru zile, după ce miercuri a terminat învingător concursul găzduit de trambulina de la Gramisch-Partenkirchen (Germania).



Sportivul norvegian a reuşit două sărituri, de 133 m şi 120,5 m, graţie cărora a acumulat 253,3 puncte, devansându-l pe polonezul Dawid Kubacki, clasat pe locul secund, cu 252 puncte, în timp ce poziţia a treia a fost ocupată de un alt reprezentant al Norvegiei, Daniel Andre Tande, cu 249,3 puncte.



Deţinătorul titlului şi marele favorit al Turneului celor Patru Trambuline, japonezul Ryoyu Kobayashi, câştigătorul concursului inaugural de la Oberstdorf (Germania), a terminat doar pe locul al 14-lea la Innsburck, cu 229,8 puncte.



Săritorul nipon a coborât astfel pe poziţia a patra în clasamentul general, înaintea concursului care va decide câştigătorul ediţiei din acest an a turneului, programat luni la Bischofshofen (Austria).



Clasamentul concursului de la Innsburck:

1. Marius Lindvik (Norvegia) 253,3 puncte (133 m + 120,5 m)

2. Dawid Kubacki (Polonia) 252 puncte (133 m + 120,5 m)

3. Daniel Andre Tande (Norvegia) 249,3 puncte (126 m + 131 m)

Clasamentul genreal al Turneului celor Patru Trambuline:

1. Dawid Kubacki (Polonia) 830,7 puncte

2. Marius Lindvik (Norvegia) 821,6

3. Karl Geiger (Germania) 817,4

4. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 817

\uD83E\uDD47 Garmisch-Partenkirchen

\uD83E\uDD47 Innsbruck



