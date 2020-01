​VIDEO Turneul celor patru trambuline: Marius Lindvik a câștigat etapa a doua, la Garmisch-Partenkirchen

Lindvik, campion mondial de juniori în 2018, i-a devansat pe germanul Karl Geiger (132 m-141,5 m) şi polonezul Dawid Kubacki (137 m-139,5 m).

Câştigător al concursului inaugural, la Obertsdorf, japonezul Ryoyu Kobayashi a terminat de data aceasta pe locul 4 (132 m-141 m), dar şi-a păstrat prima poziţie în clasamentul general al Turneului, precum şi în Cupa Mondială la sărituri cu schiurile.

Următoarea etapă este programată vineri la Innsbruck (Austria).

Here are the results of today’s #Neujahrsskispringen in #GarmischPartenkirchen: pic.twitter.com/ZOY65nAzRe