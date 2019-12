Marile retrageri din sport în 2019: De la Xavi, Fernando Torres și Louis van Gaal și până la Lindsey Vonn

Anul 2019 a fost unul în care ne-am despărțit de mulți campioni, aceștia alegând să se retragă din sportul de performanță. De la Xavi, Fernando Torres, Jorge Lorenzo, Lucie Safarova și până la Lindsey Vonn, lumea sportului a rămas mai săracă, informează News.ro.







FOTBAL



LOUIS VAN GAAL



Tehnicianul olandez acum în vârstă de 68 de ani şi-a încheiat cariera la 11 martie, invocând motive familiale. Van Gaal a pregătit în carieră formaţiile Ajax Amsterdam, FC Barcelona, AZ Alkmaar, Bayern Munchen, Manchester United şi în două rânduri echipa naţională a Olandei. El a obţinut 20 de trofee, între care şi Liga Campionilor.



PETR CECH



Portarul Petr Cech s-a retras din activitatea de fotbalist la finalul sezonului 2018/2019, la vârsta de 37 de ani. Sportivul a jucat ultima dată la Arsenal Londra. Cech, care are 124 de selecţii în naţionala Cehiei, a lăsat în urmă o carieră de 20 de ani, din care 15 ani în Premier League. El a câştigat Liga Campionilor şi Liga Europa cu Chelsea, de patru ori campionatul Angliei şi de cinci ori Cupa Angliei.



LASSANA DIARRA



Fotbalistul francez şi-a anunţat retragerea la 21 februarie, la scurt timp după despărţirea de Paris Saint-Germain. Diarra, care are 34 de ani, a mai evoluat de-a lungul carierei la echipe ca Arsenal, Chelsea Londra, Real Madrid şi Marseille, dar şi pentru naţionala Franţei (34 de meciuri). A câştigat Cupa Angliei, LaLiga, Cupa Spaniei, Ligue 1, Cupa Franţei şi Cupa Ligii Franţei.



JAIME PENEDO



Portarul panamez, care a evoluat ultima dată la FC Dinamo, şi-a încheiat cariera la 21 februarie, la vârsta de 37 de ani. La Dinamo din 4 iulie 2016, Jaime Penedo a câştigat Cupa Ligii, în 2017, fiind unul dintre cei mai buni portari străini din istoria echipei din Ştefan cel Mare.



ABOU DIABY



Francezul Abou Diaby, în vârstă de 32 de ani, şi-a anunţat retragerea din activitatea competiţională la 25 februarie, la doi ani şi jumătate de când a jucat ultima dată. Diaby, legitimat ultima dată la Olympique Marseille, în perioada 2015-2017, a fost internaţional francez, el jucând în 16 meciuri pentru naţionala ţării sale, în perioada 2007-2012. Înainte de a ajunge la Marseille, Diaby a jucat pentru AJ Auxerre şi pentru Arsenal.



TIM CAHILL



Tim Cahill, emblematicul atacant al Australiei, a decis să se retragă din activitate în martie, la 39 de ani. De-a lungul carierei, Cahill a a jucat în Anglia, la Millwall şi Everton, la New York Red Bulls în SUA, dar şi la Shanghai Shenhua în China. Ultima dată, el a fost legitimat la Jamshedpur, în India.



YOSSI BENAYOUN



Israelianul în vârstă de 39 de ani s-a retras în aprilie şi a devenit director sportiv la Beitar Ierusalim, club la care a evoluat ultima dată. El a revenit în Israel în 2014, după ce şi-a petrecut aproape întreaga carieră în Anglia şi în 2013 a câştigat Liga Europa cu Chelsea. Benayoun are 102 selecţii în naţionala Israelului, cele mai multe.



JOHN O’SHEA



Fundaşul irlandez şi-a anunţat retragerea la 30 aprilie, exact în ziua în care a împlinit 38 de ani, şi cinci zile mai târziu a jucat ultimul meci din carieră, o remiză albă cu Birmingham City. O'Shea a evoluat de-a lungul carierei în principal la Manchester United. El a jucat de 393 de ori pentru "Red Devils" şi a marcat 15 goluri. El a câştigat de cinci ori campionatul Angliei (2003, 2007, 2008, 2009 şi 2011), Cupa Angliei (2004), de două ori Cupa Ligii (2006 şi 2009), de patru ori Supercupa Angliei (2003, 2007, 2008 şi 2010), Liga Campionilor (2008) şi Cupa Mondială a Cluburilor (2008). Ultima dată, irlandezul a evoluat pentru Reading, echipă la care acum face parte din staful tehnic.



XAVI HERNANDEZ



Fostul internaţional spaniol, în vârstă de 39 de ani, şi-a anunţat retragerea la finalul sezonului trecut. Xavi a jucat în 769 de meciuri pentru FC Barcelona înainte de a pleca în Qatar, la Al Sadd, în 2015. El are în palmares opt trofee LaLiga, trei Cupe ale Spaniei şi patru trofee ale Ligii Campionilor. În plus, spaniolul a câştigat de două ori Campionatul European şi o dată Cupa Mondială.



DARIJO SRNA



Croatul în vârstă de 37 de ani şi-a anunţat retragerea din activitate în iuna iunie, şi după un an petrecut la Cagliari el a revenit la Şahtior Doneţk, ca antrenor secund. Srna a fost legitimat 15 sezoane la Şahtior Doneţk, în Ucraina. El fost suspendat 17 luni pentru dopaj, după ce a fost depistat pozitiv la un test făcut în martie 2017. Darijo Srna a fost căpitanul naţionalei Croaţiei, pentru care a strâns 134 de selecţii.



FERNANDO TORRES



Atacantul spaniol s-a retras în august, la vârsta de 32 de ani. Torres şi-a început cariera fotbalistică la Atletico Madrid. El a mai evoluat la Liverpool, Chelsea, AC Milan şi, ultima dată, la Sagan Tosu, în Japonia. În palmaresul său figurează Liga Campionilor şi Cupa Angliei, ambele cu Chelsea şi Liga Europa cu Atletico. La prima reprezentativă spaniolă, Fernando Torres a strâns 110 selecţii şi a marcat 38 de goluri.



PETER CROUCH



Fostul internaţional englez Peter Crouch, în vârstă de 38 de ani, şi-a anunţat retragerea din activitatea de fotbalist la 12 iulie. Peter Crouch, ultima dată component al echipei Burnley, a mai evoluat de-a lungul carierei la Tottenham, Queens Park Rangers, Portsmouth, Aston Villa, Norwich City, Southampton, Liverpool şi Stoke City. Cu Liverpool, a câştigat Cupa Angliei în 2006, Supercupa Angliei în 2006, şi a ajuns în finala LC în 2007. Crouch a jucat în 468 de meciuri din Premier League şi a marcat 108 goluri. Pentru naţionala Angliei, Crouch a jucat în 42 de meciuri, în perioada 2005-2020, şi a înscris 22 de goluri. Atacantul a participat la ediţiile din 2006 şi din 2010 ale Cupei Mondiale.



MICAH RICHARDS



Fostul fundaş la Manchester City şi Aston Villa şi-a anunţat retragerea din activitate la doar 31 de ani, în luna iulie. Format la Manchester City, el nu mai jucase un meci oficial din octombrie 2016, deoarece nu a reuşit să-şi revină complet în urma unei grave accidentări suferită în 2012. Richards are 13 selecţii în naţionala Angliei, pentru care a debutat la 18 ani. Cu Manchester City a câştigat campionatul Angliei în 2012 şi Cupa Angliei în 2011.



PATRICE EVRA



Fundaşul stânga a pus capăt carierei de fotbalist, la 38 de ani, la sfârşitul lunii iulie. Evra a jucat de-a lungul carierei la mari cluburi europene, ca Nice, Monaco, Juventus, Olympique Marseille şi West Ham United, la care a evoluat ultima oară, dar cea mai mare parte a carierei şi-a petrecut-o la Manchester United, opt ani. El are 81 de selecţii în naţionala Franţei.



Finalul carierei lui a fost umbrit de câteva incidente. În noiembrie 2017, el a fost suspendat de UEFA din toate competiţiile europene până la 30 iunie 2018 şi amendat cu 10.000 de euro, pentru că a lovit un suporter la un meci din Liga Europa. În urma acestei decizii, clubul Olympique Marseille i-a reziliat contractul francezului.



DIEGO FORLAN





Uruguayanul şi-a anunţat retragerea din activitatea de fotbalist în august, la 40 de ani. Forlan a jucat ultima dată în Hong Kong, la Kitchee SC, în 2018. El a fost legitimat de-a lungul carierei la Independiente, Manchester United, Villarreal, Atletico Madrid, Inter Milano, Internacional, Cerezo Osaka, Penarol, Mumbai City şi Kitchee. A câştigat nouă trofee cu echipele de club, între care şi Liga Europa în 2010 (cu Atletico). Pentru naţionala Uruguayului a jucat în perioada 2002-2014, în 112 meciuri, şi a înscris 36 de goluri. A câştigat Copa America în 2011 şi a făcut parte din echipa uruguayană clasată pe locul patru la Cupa Mondială din 2010. După retragere, a devenit antrenorul echipei Penarol.



WESLEY SNEIJDER



Mijlocaşul olandez şi-a anunţat retragerea din activitate la 12 august, la 35 de ani. Trecut pe la Ajax Amsterdam (2002-2007), Real Madrid (2007-2009) şi Inter Milan (2009-2013), Sneijder are 134 de meciuri şi a marcat 31 de goluri pentru naţionala Olandei. După patru sezoane la Galatasaray (ianuarie 2013 - ianuarie 2017), Sneijder a semnat şase luni cu Nice, iar din ianuarie 2018 evolua la Al-Gharafa, în Qatar.



ASHLEY COLE



Fostul internaţional englez s-a retras la 18 august, la vârsta de 38 de ani. Cole a jucat ultima dată pentru Derby County. De-a lungul carierei, el a mai evoluat la Arsenal Londra, Crystal Palace, Chelsea, AS Roma şi LA Galaxy. A câştigat 16 trofee cu Arsenal şi Chelsea, între care se numără trei titluri în Anglia (2002, 2004 şi 2010), şapte Cupe ale Angliei (2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2012), Liga Campionilor în 2012 şi Liga Europa în 2013. Pentru naţionala Angliei, Ashley Cole a jucat în 107 meciuri, în perioada 2001-2014.



DIMITAR BERBATOV



Fostul internaţional bulgar, care era fără club din aprilie 2018, şi-a anunţat la 19 septembrie retragerea din activitatea de fotbalist. Berbatov a jucat pentru echipele ŢSKA Sofia, Bayer Leverkusen, Tottenham Hotspur, Manchester United, Fulham, AS Monaco, PAOK Salonic şi, ultima dată, Kerala Blasters. El a obţinut şapte trofee cu echipele de club, între care se numără şi Premier League (2009, 2011 – cu Manchester United). Pentru naţionala Bulgariei, Berbatov a evoluat în 78 de partide şi a înscris 48 de goluri.



BASTIAN SCHWEINSTEIGER



Fotbalistul german, campion mondial în 2014, s-a retras în octombrie, la 35 de ani. El are 121 de selecţii în naţionala Germaniei şi a marcat pentru aceasta 24 de goluri. Schweinsteiger a fost campion mondial în 2014 şi vicecampion european în 2008. El a jucat aproape întreaga carieră la Bayern Munchen, alături de care a câştigat Liga Campionilor în 2013, de opt ori campionatul Germaniei şi de şapte ori Cupa Germaniei. După ce a trecut şi pe la Manchester United, şi-a încheiat cariera la Chicago Fire, în SUA.



EZEQUIEL LAVEZZI



Argentinianul şi-a încheiat cariera la sfârşitul lunii noiembrie, în China, la Hebei Fortune. Lavezzi (34 de ani) a fost achiziţionat în 2016 de Hebei Fortune de la Paris Saint-Germain, echipă cu care a câştugat mai multe trofee. Anterior, a jucat la Estudiantes La Plata, San Lorenzo şi Napoli.



SCHI



LINDSEY VONN



Celebra schioare americană s-a retras din activitate în februarie, la vârsta de 34 de ani. La ultima cursă a carierei, ea a câştigat medalia de bronz la coborâre la Campionatele Mondiale de la Are.



Vonn a obţinut de-a lungul carierei numeroase medalii, între care şi aurul olimpic în 2010.



MARCEL HIRSCHER



Austriacul în vârstă de 30 de ani, octuplu deţinător al trofeului Cupei Mondiale la schi alpin, a anunţat în septembrie că se retrage din activitatea sportivă.. Hirscher a încheiat Cupa Mondială pe locul 1 în ultimii opt ani, un record. De asemenea, a urcat de două ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumului olimpic, la slalom şi la combinata alpină, în 2018. Mai are în palmares cinci titluri de campion mondial (trei la slalom, unul la combinata alpină şi unul la slalom uriaş). Hirscher a câştigat 67 de curse de Cupă mondială.



BOX



JAMES DEGALE



Boxerul britanic, fost campion olimpic la JO de la Beijing, din 2008, şi campion mondial la profesionişti, şi-a anunţat retragerea în februarie, la vârsta de 33 de ani. Primul lui meci la profesionişti a avut loc cu 10 ani în urmă, la 28 februarie 2009. Printre adversarii lui DeGale s-a numărat şi Lucian Bute, pe care britanicul l-a învins în noiembrie 2015.



LUCIAN BUTE



Pugilistul Lucian Bute a anunţat la 21 martie că şi-a încheiat cariera, fiind convins că a luat cea mai bună decizie. Bute, 39 de ani, are în palmares 32 de victorii, trei înfrângeri şi o remiză la profesionişti. Ultimul meci al boxerului a fost în 25 februarie 2017, când a fost învins de columbianul Eleider Alvarez, prin KO în repriza a cincea.



NICOLA ADAMS



Prima campioană olimpică la box, la Londra în 2012, şi-a anunţat retragerea în noiembrie, la 37 de ani, ea luând această decizie de teamă că şi-ar putea pierde vederea. Nicola Adams a devenit prima campioană olimpică din boxul feminin în 2012 la Londra, repetând performanţa şi în 2016 la Rio de Janeiro.



TENIS





NICOLAS ALMAGRO



Tenismenul spaniol, fost loc 9 mondial (mai 2011), a anunţat în aprilie că se retrage din activitatea sportivă. Almagro, care în momentul retragerii avea 33 de ani, are în palmares 13 trofee la simplu şi unul la dublu, în circuitul ATP. Ultima dată, Almagro a câştigat turneul de la Estoril, în 2016.



DAVID FERRER



Spaniolul David Ferrer, 37 de ani, fost număr 3 ATP, s-a retras din activitatea sportivă în mai, la turneul Madrid Open. Ferrer şi-a încheiat cariera cu o înfrângere în turul doi la Madrid, scor 4-6, 1-6 cu germanul Alexander Zverev. David Ferrer are în palmares 27 de trofee la simplu, primul obţinut chiar la Bucureşti, în 2002, şi două trofee la dublu. El a acumulat premii de peste 30 de milioane de dolari. Ferrer a câştigat de-a lungul carierei şi Cupa Davis, de trei ori (2008, 2009, 2011).



LUCIE SAFAROVA



Sportiva cehă Lucie Safarova, fost lider mondial la dublu şi fostă ocupantă a locului 5 WTA la simplu, s-a retras din activitatea competiţională, în 29 mai, la Roland Garros, la vârsta de 32 de ani. Ea are în palmares şapte trofee WTA la simplu şi 15 la dublu. La dublu a fost lider mondial în 2017 şi a obţinut bronzul olimpic în 2016. În plus, a câştigat cu echipa Cehiei de cinci ori FedCup.







DOMINIKA CIBULKOVA



Jucătoarea slovacă, fost număr 4 WTA, şi-a anunţat la 12 noiembrie retragerea din activitatea sportivă, la vârsta de 30 de ani. Cibulkova are în palmares opt trofee la simplu şi unul la dublu, ultimul obţinut în 2017 (dublu la 's-Hertogenbosch).



TOMAS BERDYCH



Cehul în vârstă de 34 de ani şi-a anunţat în noiembrie retragerea din activitatea sportivă. Berdych a avut această decizie din cauza durerilor de spate. El nu a mai evoluat din primul tur la US Open, când a fost eliminat de americanul Jenson Brooksby, venit din calificări. Berdych a câştigat de două ori Cupa Davis cu echipa Cehiei, iar în 2010 a jucat finala de la Wimbledo, pierdută în faţa lui Rafael Nadal.



BASCHET



DIRK NOWITZKI



Celebrul baschetbalist şi-a încheiat cariera în aprilie, la vârsta de 40 de ani. El a petrecut 21 de sezoane în NBA, la Dallas Mavericks, şi a câştigat titlul în NBA o dată, în 2011.



TONY PARKER



Baschetbalistul francez şi-a anunţat retragerea din activitate în iunie, la 37 de ani. Ultima oară, el a evoluat la Charlotte Hornets. Format la INSEP şi trecut pe la Paris, Parker a jucat în NBA din 2001, când s-a alăturat echipei San Antonio Spurs. El a obţinut cu Spurs patru titluri de campion NBA, fiind în 2007 ales MVP. În echipa Franţei, el are 181 de selecţii, fiind campion european în 2013.



PATINAJ



KAETLYN OSMOND



Patinatoarea canadiană Kaetlyn Osmond, campioană mondială în 2018 şi medaliată la JO, şi-a anunţat retragerea din competiţii în mai, la vârsta de 23 de ani. Osmond a reprezentat la Canada la două ediţii ale Jocurilor Olimpice de iarnă, la Soci, în 2014, şi la Pyeongchang, în 2018. În Coreea de Sud, ea a cucerit aurul olimpic în proba pe echipe şi medalia de bronz la feminin. La Soci, Osmond a mai cucerit o medalie de argint cu echipa. Tot în 2018, sportiva a devenit campioană mondială la Milano, devenind prima patinatoare canadiană care câştigă acest titlu în ultimii 45 de ani. În 2017, ea a fost medaliată cu argint la Campionatele Mondiale de patinaj artistic la Helsinki.



LEE SANG-HWA



Lee Sang-Hwa, dublă campioană olimpică la patinaj viteză, şi-a anunţat retragerea din activitatea sportivă în luna mai, la 30 de ani. Sud-coreeana este multiplă campioană mondială şi olimpică. Ea a obţinut aurul olimpic în 2010 şi în 2014, în proba de 500 m. În 2018, la Pyeongchang, a obţinut medalia de argint. Lee Sang-Hwa a câştigat aurul mondial în 2012, 2013 şi 2016 la 500 m şi în 2010 la sprint.



NATAŢIE



RUTA MEILUTYTE



Sportiva lituaniană Ruta Meilutyte, campioană olimpică la nataţie în 2012, şi-a anunţat retragerea din activitatea competiţională la 21 mai, la vârsta de 22 de ani, după ce a ratat trei controale antidoping. Meilutyte are în palmares şi patru medalii de aur la Campionatele Mondial, diintre care trei în bazin scurt, şi şapte medalii de aur la Campionatele Europene.



JUDO



CORINA CĂPRIORIU



Vicecampioana olimpică la judo la Londra în 2012 a anunţat, la 27 iunie, la întoarcerea de la Jocurile Europene, că se retrage din activitatea sportivă. Căprioriu are în palmares o medalie la Jocurile Olimpice (argint în 2012), două medalii la Campionatele Mondiale (bronz în 2011 şi argint în 2015) şi două la Campionatele Europene (aur în 2010 şi bronz în 2011).



HANDBAL



LAURENŢIU TOMA



Căpitanul formaţiei Handbal Club Dobrogea Sud, Laurenţiu Toma, şi-a anunţat la 24 iulie retragerea din activitatea sportivă, după o carieră de 20 de ani. Toma, 38 de ani, a ales să se retragă din cauza unor probleme de sănătate.



MOTOCICLISM



JORGE LORENZO



Pilotul spaniol s-a retras din motociclism la finalul sezonului 2019, la vârsta de 32 de ani. Lorenzo a câştigat în carieră trei titluri mondiale la MotoGP, în 2010, 2012 şi 2015, toate cu Yamaha, şi de două ori la clasa 250 cmc, în 2006 şi 2007.



SCRIMĂ



TIBERIU DOLNICEANU



Sabrerul în vârstă de 31 de ani a decis în decembrie să îşi încheie cariera. Dolniceanu a câştigat argintul olimpic la Londra, în 2012, titlul mondial la Antalya, în 2009, argintul mondial, în 2013, la Budapesta, şi bronzul la CM de la Rio, în 2016, toate cu echipa României de sabie. La individual, el are în palmares trei medalii de bronz la CM, în 2013, 2014 (Kazan) şi 2015 (Moscova). El este campion european la individual, în 2013, la Zagreb, şi argintul, cu echipa, în 2012, la Legnano.