Turneul celor patru trambuline: Ryoyu Kobayashi a câștigat prima etapă, la Oberstdorf

Liderul Cupei Mondiale și-a respectat statutul de mare favorit al competiției. După ce a câștigat întrecerea anul trecut cu victorii pe linie, Ryoyu Kobayashi și-a trecut în cont al cincilea succes la rând în „Four Hills”. Cu sărituri de 138 de metri și 134 de metri, japonezul a adunat un total de 305,1 puncte.

Susținut de peste 25.000 de suporteri, germanul Karl Geiger le-a mulțumit fanilor printr-o clasare pe locul secund, cu un total de 295,9 puncte. Podiumul a fost completat cu Dawid Kubacki. Câștigătorul ședinței de calificare, austriacul Stefan Kraft a terminat doar pe locul 4.

Top 5 la Oberstdorf:

1.Ryoyu Kobayashi (Japonia) 305,1 puncte

2.Karl Geiger (Germania) 295,9 puncte

3.Dawid Kubacki (Polonia) 294,7 puncte

4.Stefan Kraft (Austria) 291,2 puncte

5.Piotr Zyla (Polonia) 281,5 puncte

Ryoyu Kobayashi a pus deja o diferență importantă față de următorii clasați și va fi foarte greu de învins și în ediția 2019-2020. Între nipon și ocupantul locului 5 sunt deja peste 20 de puncte diferență.

A doua etapă a Turneului celor Patru Trambuline se va desfășura pe 1 ianuarie, tot în Germania, la Garmisch-Partenkirchen.

Final results of the first competition of #4hills in #Oberstdorf: pic.twitter.com/K4Z4jjpbaf