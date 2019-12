Paris s-a impus cu timpul de 1:55.37, fiind urmat la + 0.08 de elveţianul Urs Kryenbuehl şi la +0.26 de un alt schior din Ţara Cantoanelor, Feuz Beat.

Odată cu acest rezultat, Dominik Paris a preluat conducerea în ierarhia generală a Cupei Mondiale de schi alpin, cu 449 puncte, urmat de doi norvegieni, Aleksander Aamodt Kilde (394 pct) şi Henrik Kristoffersen ( 379 pct).

It was closer than yesterday, but the winner is the same, #DominikParis! #UrsKryenbuehl scares Domme and finishes in 2nd place (+0.08) with his first World Cup podium! Teammate @BeatFeuz again on the podium in third! #fisalpine @Fisiofficial pic.twitter.com/x3ecaDoJqJ