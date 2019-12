Mihai Covaliu, președintele COSR: "Şansele noastre la Jocurile Olimpice sunt de 0,05%, cât bugetul pe care România îl acordă sportului"

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a declarat, joi, în cadrul seminarului "Upgrade România: Sănătate prin sport. Sportul, mina de aur a economiei", că şansele României la medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo sunt de 0,05%, egale cu bugetul acordat anual sportului, transmite Agerpres.





"Şansele la Jocurile Olimpice de la Tokyo sunt de 0,05%, adică atât cât e bugetul pe care România îl acordă sportului (n.r. - din PIB). Însă în urma analizei privind potenţialul nostru la Tokyo pe care am făcut-o noi, federaţiile sportive şi-au stabilit ca obiectiv un număr de medalii situat între 12 şi 15 medalii. Asta doresc federaţiile sportive naţionale, repet. Sigur că realitatea este însă, crudă... realitatea din punctul de vedere al Comisiei Tehnice a COSR este de 4-6 medalii. Potenţialul nostru optimist ar fi undeva la 7-8 medalii. Aceste medalii vin însă în urma unui sistem care înainte de sportul de performanţă se bazează pe sportul de masă", a spus Covaliu.



"Problema legată de sistem am identificat-o... domnul Ţiriac a identificat-o ca plecând de la grădiniţă. Şi e foarte adevărat că dacă nu începem sportul de mici nu avem cum să iubim sportul şi să ne dezvoltăm ca oameni. Iar după aceea discuţia poate merge către şcoală acolo unde nu numărul orelor de educaţie fizică şi sport e important, ci calitatea lor. Pentru că la nivelul claselor 0-4 avem 68 de ore de educaţie fizică pe an, la clasele 5-7 avem 64 de ore, iar la clasa a 8-a avem 35 de ore. Deci 35 de ore pe an şi acelea făcute doar de cei care nu sunt scutiţi sau mai ştiu eu ce", a explicat preşedintele COSR.



Acesta a subliniat faptul că în momentul de faţă România supravieţuieşte în competiţiile internaţionale doar prin excepţii.



"În sportul de performanţă supravieţuim numai prin excepţii. De la Simona Halep, la Cristina Neagu, la fetele de la canotaj, până la Marian Drăgulescu... Dar sistemul nu mai produce acum acei sportivi care să ne dea siguranţa rezultatelor la Jocurile Olimpice. Noi am făcut tot ce se putea pentru a susţine sportul de performanţă. Bineînţeles, în limitele bugetului din acest an. Care, după prima rectificare de buget, a fost mai mic cu 8 milioane. Deci în timpul jocului statul vine şi spune că ne dă 8 milioane şi că până la sfârşitul anului ne descurcăm noi...







În ianuarie, februarie nu se ştie dacă vom avea buget şi e an olimpic... De aceea eu mi-aş dori să trecem de 0,05% ca importanţă a sportului pentru această naţiune. Dar, din păcate, sportul în România nu se află printre domeniile de interes şi cel mai trist e că vorbim de industrie, de sănătate, de cultură şi celelalte domenii, dar nu şi de sport. Sportul e lăsat ultimul în discuţie tot timpul. De ce? Pentru că are cel mai mic buget.







Nimeni nu se bate pentru sport, pentru că nu sunt foarte puţini bani în acest domeniu. Sper ca începând cu 2020 el să devină o prioritate naţională şi nu doar la nivel declarativ. Avem nevoie de susţinere pentru că acest domeniu e important. Pentru că sportivii care ne reprezintă la competiţiile internaţionale reflectă societatea în care trăim", a precizat Covaliu.



Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, preşedintele Federaţiei Române de Tenis, Ion Ţiriac, fostul tenisman Ilie Năstase, preşedinta Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, preşedinta Federaţiei Române de Gimnastică Ritmică, Irina Deleanu, şi preşedinta Bucharest Running Club, Valeria Răcilă van Groningen, au participat, joi, alături de oficiali şi consilieri ai autorităţilor locale şi centrale, la seminarul "Upgrade România: Sănătate prin sport. Sportul, mina de aur a economiei" organizat de DC Media Group.





Jocurile Olimpice de vară de la Tokyo se vor disputa în perioada 24 iulie - 9 august 2020.