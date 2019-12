Rusia și dopajul - Istoria unei povești controversate

- Postul german ARD a difuzat documentarul jurnalistului Hajo Seppelt "Dopaj confidenţial: cum îşi fabrică Rusia învingătorii", evocând, pe baza unor mărturii, un sistem de dopaj generalizat în atletism;- O comisie independentă condusă de Richard McLaren şi Dick Pound a acuzat Rusia într-un raport exploziv de practicarea unui sistem de dopaj centralizat şi de acoperirea probelor pozitive, recomandând suspendarea federaţiei de atletism până când ţara prezintă schimbări radicale;- WADA, agenţia mondială antidoping, a suspendat imediat laboratorul antidoping din Moscova, după recomandarea comisiei independente;- IAAF, federaţia internaţională de atletism, a suspendat forul rus de specialitate pe termen nelimitat după acuzaţiile serioase prezentate. Din 2017, atleţii ruşi pot concura ca sportivi sub drapel neutru;- WADA a suspendat agenţia rusă antidoping, Rusada, pentru încălcarea regulilor antidoping;- Grigori Rodcenkov, fost şef al laboratorului antidoping de la Moscova până în noiembrie 2015, a declarat, pentru New York Times, că zeci de sportivi ruşi, între care 15 medaliaţi olimpici, au profitat de un sistem de dopaj organizat şi supravegheat de serviciile secrete ruse, pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Soci, din 2014. KGB-ul ar fi colaborat la acestă manipulare, organizând o cameră ascunsă în centrul de recoltare, unde probele erau schimbate;- IAAF a menţinut suspendarea Rusiei şi a exclus-o de la JO de la Rio. Singura altetă care putea concura la Rio de Janeiro era săritoarea în lungime Daria Klişina, care locuia în SUA din 2013 şi care a fost de multe ori controlată, în afara "umbrelei" Rusada;- Primul raport McLaren arată că Rusia a creat un sistem de stat pentru schimbarea probelor prelevate de la sportivii ruşi la JO de la Soci. Unul dintre informatori a fost Rodcenkov;- Comitetul Olimpic Internaţional (CIO) a decis că nu va sancţiona toţi sportivii ruşi la JO de la Rio d in 2016. Fiecare federaţie internaţională urma să decidă individual ce va face cu echipa Rusiei. Până la urmă, în jur de 280 de sportivi au concurat la Rio;- Comitetul Paralimpic Internaţional a suspendat întreaga delegaţie a Rusiei pentru Rio-2016. După câteva zile, TAS a ratificat decizia;- McLaren şi-a prezentat al doilea raport, în care a arătat că peste 1.000 de sportivi ruşi au fost implicaţi în programul de dopaj coordonat de stat;- WADA a permis Rusada să coordoneze din nou testările antidoping, sub supervizarea agenţiei britanice;- CIO a sancţionat Comitetul Olimpic Rus (ROC), dar a precizat că sportivii ruşi "curaţi" vor avea permisiunea de a concura la JO de iarnă de la Pyeongchang, din 2018, sub steag neutru şi dacă îndeplinesc condiţii stricte puse de WADA. În total, a fost acordată permisiunea de a concura pentru 169 de sportivi ruşi;- Vicepremierul Vitali Mutko, considerat ca fiind principalul "actor" în scandal, a părăsit postul de şef al Comitetului de organizare a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, din 2018. După câteva zile, el a demisionat şi din fruntea federaţiei ruse de fotbal;- Comitetul Paralimpic Internaţional a aunţat că menţine sancţiunile împotriva Rusiei, dar sportivii ruşi pot concura la Pyeonchang sub drapel neutru;- TAS a anunţat ridicarea sancţiunii impuse de CIO pentru 39 de sportivi ruşi care au participat la Soci-2014, între care 11 medaliaţi. Potrivit TAS, CIO nu a furnizat suficiente dovezi;- CIO a ridicat suspendarea Rusiei, la trei zile după ceremonia de închidere a JO de la Pyeonchang, la care aproape sută la sută dintre testele antidoping au fost negative;- WADA a anunţat că a fost recomandată de un comitet de revizuire readmisia Rusada, deşi Rusia nu a îndeplinit două condiţii: recunoaştearea raportului McLaren şi accesul la laboratorul din Moscova;- După o lungă dispută, Rusada a fost de acord să trimită datele propriului laborator antidoping la WADA;- Fostul director al WADA David Howman a confirmat suspiciunile că datele laboratorului din Moscova au fost falsificate. Datele au fost falsificate în ianuarie, a confirmat noul director general al Rusada, Iuri Ganus;- Ministrul rus al Sporturilor Pavel Kolobkov a negat că datele au fost falsificate la laboratorul din Moscova: "Experţii noştri au stabilit că nimic nu a fost eliminat, nu există ceea ce susţine Iuri Ganus". El a vorbit în schimb despre probleme tehnice;- O comisie a WADA a stabilit că sute de rezultate au fost şterse şi a recomnadat suspendarea Rusiei de la evenimentele sportive majore;- Rusia a fost suspendată de Agenţia Mondială Antidoping (WADA) timp de patru ani de la toate competiţiile sportive majore, informează BBC.Acest lucru înseamnă că drapelul Rusiei şi imnul naţional nu vor fi permise la competiţii ca Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, JO de iarnă din 2022 de la Beijing şi Cupa Mondială de fotbal din Qatar, din 2022.Sportivii care pot dovedi că nu sunt implicaţi în scandalul de dopaj care a afectat sportul din Rusia vor putea concura sub steag neutru.Decizia Comitetului Executiv al WADA a fost luată în unanimitate, la o reuniune de la Lausanne, în Elveţia, după ce Rusada, agenţia naţională antidoping, a fost declarată neconformă pentru manipularea datelor de laborator ale probelor înmânate investigatorilor, în ianuarie 2019."Lista completă a recomandărilor (n.r. - de sancţiuni ale Comitetului de verificare a conformităţii) a fost aprobată în unanimitate (n.r. - de cei 12 membri ai Comitetului Executiv al WADA). Asta înseamnă că sportivii ruşi, dacă vor să participe la Jocurile Olimpice sau Paralimpice sau la orice altă competiţie sportivă majoră care figurează în recomandări, trebuie să demonstreze că nu sunt implicați în programul de dopaj descris de rapoartele McLaren sau că eşantioanele lor nu au fost falsificate", a declarat purtătorul de cuvânt al WADA, James Fitzgerald, potrivit AFP.Printre alte măsuri adoptate luni de WADA figurează interdicţia pentru patru ani de a organiza competiţii mondiale (JO şi campionate mondiale).Decizia WADA poate fi contestată în 21 de zile la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de către agenţia antidoping rusă (Rusada) sau de Comitetul Olimpic Rus (ROC) sau de oricare federaţie internaţională în cauză. În principiu, apelul suspendă decizia WADA şi sancţiunile nu vor fi aplicate decât atunci când vor fi confirmate de TAS.Rusada a fost nevoită să dea problele Agenţiei Mondiale Antidoping ca o condiţie a reintergării din 2018, după trei ani de supendare pentru scandalul de dopaj sistematizat, cu acordul autorităţilor de stat.Sancţiunea de luni este consecinţa falsificării datelor controalelor antidoping furnizate de Rusia agenţiei mondiale, la începutul anului. Experţii în informatică la care a apelat WADA au descoperit că sute de rezultate suspecte au fost şterse dintre cele trimise agenţiei mondiale, între decembrie 2018 şi ianuarie 2019, chiar înainte de livrare.La JO de iarnă de la Pyeongchang, 168 de sportivi ruşi au concurat sub steag neutru, Rusia fiind suspendată după scandalul de la JO de la Soci, din 2014.Rusia este suspendată de la competiţiile atletice din 2015.În ciuda sancţiunii primite, Rusia va putea evolua la Campionatul European de fotbal din 2020, la care oraşul Sankt Petersburg este gazdă, deoarece competiţia organizată de UEFA nu este considerată ca fiind una "majoră".