Ivan Patzaichin, decorat de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Cavaler

​Preşedintele Klaus Iohannis l-a decorat, marţi, la Palatul Cotroceni, pe Ivan Patzaichin cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Cavaler. Ivan Patzaichin i-a oferit preşedintelui o pagaie pentru a "vâsli cât mai bine la conducerea României", informează News.ro.





"În semn de înaltă apreciere şi recunoaştere pentru excepţionala carieră sportivă, pentru rezultatele remarcabile obţinute în calitate de reprezentant al României, precum şi pentru implicarea în popularizarea sportului în rândul tinerei generaţii de sportivi, Preşedintele Klaus Iohannis a conferit Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Cavaler domnului Ivan Patzaichin", a anunţat Preşedinţia.



"Pentru mine este un vis frumos pe care orice om din ţara asta îl are. Vă mulţumesc din suflet, prin sport am ajuns unde am ajuns şi am purtat cu mare bucurie tricolorul pe piept. Mereu am fost mândru să reprezint România. Urez mult succes sportivilor români la Tokyo, dar să ne gândim la sport şi pe termen mediu şi lung. Vă felicit domnule preşedinte pentru următorii cinci ani. În semn de recunoştinţă, vă ofer o pagaie făcută de meşterul nostru şi vă doresc să vâsliţi cât mai bine la conducerea României", a declarat Ivan Patzaichin.



Preşedintele Iohannis a spus că Ivan Patzaichin a urmat principiul fundamental al oricărui învingător de ieri sau de astăzi: "dacă ai un vis şi crezi în puterea ta de a-l îndeplini, nimic nu îţi poate sta în cale, nici măcar ciotul de vâslă".





Ce a declarat Klaus Iohannis



"Onorăm astăzi un simbol naţional, o legendă vie, care a oferit românilor mari momente de mândrie şi bucurie: Ivan Patzaichin. Semnificaţia acestei ceremonii se potriveşte foarte bine cu cea a alegerilor prezidenţiale de acum două zile. Iată că aşa a fost să fie, la primul eveniment public după scrutinul din 24 noiembrie, când românii au fost campionii pro-democraţie, să îl sărbătorim pe cel care a intrat în istoria olimpismului drept „campionul cu pagaia ruptă”. Ivan Patzaichin a urmat principiul fundamental al oricărui învingător de ieri sau de astăzi: dacă ai un vis şi crezi în puterea ta de a-l îndeplini, nimic nu îţi poate sta în cale, nici măcar ciotul de vâslă.

Vă confer astăzi, cu prilejul împlinirii frumoasei vârste de 70 de ani, în numele României, cea mai înaltă distincţie a statului român, Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Cavaler, în semn de recunoaştere şi profundă preţuire pentru performanţele sportive de excepţie şi pentru contribuţia semnificativă adusă sportului românesc în ţară şi peste hotare. Mai mult, vreau să vă mulţumesc, în numele compatrioţilor noştri, dar şi al meu personal, pentru că aţi rămas alături de sportivii noştri, dar şi de oamenii locului în care v-aţi născut, aţi copilărit şi de care v-aţi desprins o vreme. Aţi lipsit puţin, cu ceva treabă. Ca să deveniţi cel mai mare campion la vâslit din toate timpurile. Aţi pornit în marea călătorie a vieţii din satul Mila 23 din Delta Dunării, dintr-o familie simplă de pescari lipoveni.

Conform tradiţiei locului, ar fi trebuit să ajungeţi pescar, dar aţi ştiut tot timpul că viaţa avea să vă rezerve o călătorie importantă, tot pe apă, către un loc fruntaş pe scena mondială a sportului. Aşadar, aţi ales să vă urmaţi visul nu pentru că a fost uşor, ci tocmai pentru că se anunţa teribil de greu. Doar amintind performanţele dumneavoastră remarcabile putem intui câtă hotărâre, perseverenţă şi cât efort au fost necesare pentru a le atinge. Aţi reuşit să deveniţi cvadruplu campion olimpic şi să câştigaţi zeci de medalii la competiţiile mondiale, europene şi balcanice. Vi s-au atribuit, pe bună dreptate, titulaturile de cel mai bun canoist din istoria României şi de mare sportiv al lumii. Ivan Patzaichin a făcut performanţă într-o epocă foarte diferită de cea de astăzi. În prezent, sportivii români au nevoie nu doar de astfel de modele de performanţă, precum Ivan Patzaichin, ci au nevoie şi de susţinerea fermă şi concretă din partea statului pentru a putea obţine rezultate. Din păcate, şi am spus aceste lucruri de multe ori, guvernanţii de până acum nu au aşezat sportul pe lista priorităţilor naţionale. Dar nu intenţionăm să rămânem în urmă, ci va trebui să îndreptăm lucrurile şi în acest domeniu. Guvernul recent instalat a înţeles că sportul de performanţă trebuie susţinut de la cel mai înalt nivel, fără discuţie.