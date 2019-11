Marian Drăgulescu: "Îmi doresc o medalie la Tokyo, sunt printre cei mai buni la sărituri"

"Îmi doresc o medalie la Tokyo. Sper să prind o zi bună, sper ca pregătirea să îmi meargă aşa cum doresc şi să fiu sănătos. Am şanse mari, sunt încă printre cei mai buni gimnaşti din lume la sărituri şi pot face o surpriză plăcută la Tokyo. Nu e nicio presiune în plus pentru mine în afară de faptul că sunt Jocurile Olimpice, cea mai mare competiţie din viaţa unui sportiv. Este a cincea ediţie pentru mine, deci am ceva experienţă, dar într-un concurs contează şi forma din ziua respectivă. Eu mă antrenez separat de lot, împreună cu antrenorul Ştefan Gal. Împreună am fost eficienţi, pentru că strategia şi planul nostru de pregătire a dat rezultate", a spus Drăgulescu.





Referitor la posibilitatea ca Nicuşor Pascu să prea conducerea tehnică a lotului masculin, Drăgulescu a afirmat: "Eu am mai lucrat şi în 2009 cu Nicuşor Pascu, atunci am obţinut două medalii la Campionatele Mondiale. Am lucrat foarte mulţi ani, atât la juniori, cât şi la seniori şi pot spune că alături de el am progresat cel mai mult. Va fi un Comitet Executiv pe 27 noiembrie şi atunci sper să fie totul OK".





Marian Drăgulescu (38 de ani), cel mai titrat gimnast român din toate timpurile, va participa pentru a cincea oară la Jocurile Olimpice în urma calificării obţinute la începutul lunii octombrie la Campionatele Mondiale de la Stuttgart. El are în palmares trei medalii olimpice, toate cucerite la Atena, în 2004, argint la sol, bronz cu echipa şi la sărituri.





Drăgulescu a fost prezent, luni, la evenimentul de lansare al parteneriatului dintre Comitetului Olimpic şi Sportiv Român şi Asociaţia Jidvei - Viitor prin educaţie pentru susţinerea Echipei Olimpice a României, care va fi valabil un an cu posibilitate de prelungire.