Americanca Mikaela Shiffrin, triplă deţinătoare a Marelui glob de cristal, a obţinut sâmbătă primul succes din actualul sezon al Cupei Mondiale de schi alpin, impunându-se în proba de slalom de la Levi (Finlanda), bifând a 61-a victorie a carierei.

Shiffrin a profitat de faptul că slovaca Petra Vlhova, care a obţinut cel mai bun timp în prima manşă a probei, a căzut în cea de-a doua, şi a încheiat pe primul loc în clasamentul final al etapei, devansându-le pe elveţianca Wendy Hodener şi pe austriaca Katharina Truppe, care au ocupat locurile 2, respectiv 3.

Mikaela Shiffrin a obţinut astfel al patrulea succes la Levi.

That's how @MikaelaShiffrin wrote history today in #lLevi.

41st career slalom World Cup victory ahead of @WendyHoldener and #KathiTruppe, which makes her the most successful slalom skier of all time!#fisalpine @usskiteam pic.twitter.com/spOZpVUb7w