Ciclism: Chris Froome, operat din nou la şold şi la cot

Ciclistul britanic Chris Froome a fost operat, vineri dimineaţă, la Saint-Etienne, pentru scoaterea plăcii de metal de la şoldul drept şi a tijelor de la cot, ca urmare a căzăturii suferite în luna iunie, la Criterium du Dauphine, informează News.ro.

Froome a precizat, într-un mesaj postat pe reţelele de socializare, că operaţia a decurs bine. “Am scăpat de ceva hardware de la şoldul şi cotul meu. Mă simt ‘groggy’, dar totul a mers perfect”, a scris el.

La cinci luni după operaţia suferită după căzătura din competiţia Criterium du Dauphine, sportivul a fost operat din nou pentru scoaterea plăcii de metal care a fost introdusă pentru consolidarea şoldului drept şi a tijelor de la cotul drept. Această operaţie îi va permite lui Froome să îşi reia antrenamentele mai intense în luna decembrie.

În iunie, Chris Froome a fost internat câteva zile la Saint-Etienne după ce a suferit mai multe fracturi, la femurul drept, cotul drept şi la coaste, în timp ce concura în Criterium du Dauphine.



