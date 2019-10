VIDEO JO 2024: S-a lansat logo-ul Olimpiadei de la Paris

Într-un cerc auriu, simbolizând o medalie de aur, se conturează o flacără olimpică stilizată, iar buzele de la baza flăcării lasă să se întrevadă un chip stilizat, reprezentând-o pe Marianne, figura alegorică a Republicii Franceze.



Bicolor, sobru şi rotunjit, noul logo este total diferit de primul, un "24" stilizat sub forma Turnului Eiffel şi în culori vii, explozive.



Organizatorii au justificat această nouă alegere prin trecerea la "o nouă fază" a proiectului.



"În 2024, la sosirea flacării olimpice la Paris, Franţa îşi va arăta chipul lumii întregi. Acest chip, el este al vostru, al femeilor şi bărbaţilor mobilizaţi, al sportivilor veniţi din cele patru colţuri ale globului pentru a se depăşi, al valorilor olimpice", a transmis preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, pe Twitter.



"Am trecut la alt lucru care trebuie să reunească întreaga ţară", s-a felicitat primarul Parisului, Anne Hidalgo.



"Un simbol care demonstrează angajamentul Parisului de a organiza în 2024 Jocuri Paralimpice revoluţionare", a afirmat, la rândul ei, preşedinta Comitetului Paralimpic şi Sportiv francez, Marie-Amelie Le Fur.



I am the new emblem of #Paris2024 pic.twitter.com/Oykq6SQnnv

\uD83E\uDD47\uD83D\uDD25\uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7

La médaille, la flamme, Marianne.

Voici le nouveau visage des Jeux Olympiques et Paralympiques de #Paris2024



The medal, the flame, Marianne

Here is the new face of the Olympic and Paralympic Games of #Paris2024 pic.twitter.com/6VvsItrql6